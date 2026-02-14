ГО "Захист держави"
Політика

Поновлений судом мер Світловодська служить у ЗСУ

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 259

 Сесію 13 лютого провели без Андрія Маліцького

Міський голова Світловодська Андрій Маліцький, якого суд поновив на посаді, нині проходить військову службу. Про це він повідомив у фейсбуці.

За словами Маліцького, 13 лютого сесію міської ради провели без його участі.

Він заявив, що суд визнав незаконним його звільнення та ухвалив рішення про негайне поновлення на посаді. Водночас, за словами посадовця, після цього йому вручили бойову повістку.

Маліцький стверджує, що наразі служить у 57-й окремій мотопіхотній бригаді імені кошового отамана Костя Гордієнка у батальйоні безпілотних систем на Вовчанському напрямку.

У дописі він також розповів про конфлікт із частиною депутатського корпусу та обставини свого звільнення. Зокрема, заявив про політичне протистояння навколо розподілу бюджету громади.

Нагадаємо, що 13 травня на таємному голосуванні депутати Світловодської міської ради проголосували за рішення достроково припинити повноваження міського голови Андрія Маліцького

Автор: Руслана Горгола
