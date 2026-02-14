У ДТП На трасі Київ–Харків біля Клепачів загинув водій

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 187

13 лютого близько 20.30 на автодорозі Київ–Харків–Довжанський неподалік села Клепачі Лубенської громади сталася смертельна ДТП. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, 31-річний водій автомобіля Toyota Yaris зіткнувся з металевим відбійником.

Унаслідок аварії чоловік загинув на місці від отриманих травм.

Слідчі поліції Полтавщини розпочали розслідування за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що того ж дня на трасі М-22 біля Андрійок BMW злетів у кювет — загинула пасажирка.