ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини

На трасі М-22 біля Андрійок BMW злетів у кювет: загинула 39-річна жінка (доповнено)

Сьогодні, 09:54 Переглядів: 590

  

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження

Сьогодні, 13 лютого, на трасі Кременчук — Полтава між селами Андрійки та Підгорівкою сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про подію журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Подробиць аварії вона поки не назвала, підтвердила лиш, що на місці події нині працюють правоохоронці.

Доповнено:

Як згодом повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, ДТП сталася близько 8.00 на автошляху М-22 Полтава – Олександрія поблизу села Андрійки.

За попередньою інформацією правоохоронців, 50-річний водій автомобіля BMW виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет.

Унаслідок аварії 39-річна пасажирка легковика загинула на місці від отриманих травм.

На місці працювали група реагування патрульної поліції відділу №2 Кременчуцького райуправління та слідчі обласної поліції.

Слідчі вирішують питання про початок розслідування за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

 

Нагадаємо, днями у Кременчуці з дороги злетів автобус.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: смертельна ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх