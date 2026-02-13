На трасі М-22 біля Андрійок BMW злетів у кювет: загинула 39-річна жінка (доповнено)

Сьогодні, 09:54 Переглядів: 590

Сьогодні, 13 лютого, на трасі Кременчук — Полтава між селами Андрійки та Підгорівкою сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про подію журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Подробиць аварії вона поки не назвала, підтвердила лиш, що на місці події нині працюють правоохоронці.

Доповнено:

Як згодом повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, ДТП сталася близько 8.00 на автошляху М-22 Полтава – Олександрія поблизу села Андрійки.

За попередньою інформацією правоохоронців, 50-річний водій автомобіля BMW виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет.

Унаслідок аварії 39-річна пасажирка легковика загинула на місці від отриманих травм.

На місці працювали група реагування патрульної поліції відділу №2 Кременчуцького райуправління та слідчі обласної поліції.

Слідчі вирішують питання про початок розслідування за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, днями у Кременчуці з дороги злетів автобус.