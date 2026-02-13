Сьогодні, 13 лютого, на трасі Кременчук — Полтава між селами Андрійки та Підгорівкою сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про подію журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Подробиць аварії вона поки не назвала, підтвердила лиш, що на місці події нині працюють правоохоронці.
Як згодом повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, ДТП сталася близько 8.00 на автошляху М-22 Полтава – Олександрія поблизу села Андрійки.
За попередньою інформацією правоохоронців, 50-річний водій автомобіля BMW виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет.
Унаслідок аварії 39-річна пасажирка легковика загинула на місці від отриманих травм.
На місці працювали група реагування патрульної поліції відділу №2 Кременчуцького райуправління та слідчі обласної поліції.
Слідчі вирішують питання про початок розслідування за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.
Причини та обставини ДТП встановлює слідство.
