Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині п'яний військовий сокирою розбив поліційну машину

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 214

 

Він має сплатити штраф за скоєне, а також відшкодувати збитки за розбиту машину

На Полтавщині п’яний військовослужбовець сокирою розбив машину патрульної поліції. Про це йдеться у вироку Лохвицького районного суду від 9 лютого 2026 року.

Як встановив суд, у липні минулого року до поліції подзвонив син обвинуваченого і повідомив, що його п'яний батько поводиться агресивно та провокує конфлікт. Коли правоохоронці прибули на місце, чоловік вийшов з подвір’я із сокирою в руках, продовжував агресивно поводитися та не реагував на вимоги поліцейських.

Згодом він підійшов до службового автомобіля Renault Duster і вдарив сокирою по капоту. Унаслідок цього авто зазнало механічних пошкоджень.

За висновком експертизи, збитки, завдані Головному управлінню Нацполіції в Полтавській області, становлять 31 тисячу 328 гривень.

У суді обвинувачений повністю визнав вину, щиро розкаявся та просив суворо його не карати. Суд призначив йому покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу. Крім того, з чоловіка стягнуть понад 31 тисячу гривень матеріальної шкоди та 3,5 тисячі гривень витрат за проведення експертизи.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили чоловіка, який сапою побив поліціянтам машину.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: згенеровано ШІ
