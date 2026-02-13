Енергетичні потужності на Полтавщині зросли на 12,3 МВт

В Україні продовжують розвивати розподілену генерацію для зміцнення енергетичної стійкості регіонів. Станом на лютий 2026 року на Полтавщині встановили 12,3 МВт потужностей газотурбінних та газопоршневих установок. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.
Загалом такі об’єкти вже працюють у більшості областей. Найбільші потужності встановлені в Київській області — 145 МВт, Сумській — 112,1 МВт та Волинській — 111,2 МВт. Найменші показники — у Донецькій (1,5 МВт) та Кіровоградській (4,4 МВт) областях.
Розподілена генерація покликана забезпечити електроенергією громади, критичну інфраструктуру та промисловість у періоди дефіциту потужностей.
Уряд спростив процедури встановлення таких установок. Зокрема:
скоротив перелік дозвільних документів;
дозволив будівництво паралельно з розробкою проєктної документації;
спростив приєднання до електромереж;
скасував обмеження щодо потужності установок.
Тепер громади, лікарні, школи та підприємства можуть встановлювати автономні джерела енергії за спрощеною процедурою.
Крім того, бізнес може скористатися пільговими кредитами в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». До переліку обладнання, що підлягає фінансуванню, включили газотурбінні, газопоршневі та біогазові установки.
Також до 1 січня 2029 року в Україні продовжили звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ на енергетичне обладнання.
Урядовці зазначають, що розвиток розподіленої генерації має зменшити навантаження на мережі та посилити енергонезалежність регіонів, зокрема і Полтавщини.
Нагадаємо, станом на початок минулого року на Полтавщині було встановлено 12 когенераційних установок.
