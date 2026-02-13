ГО "Захист держави"
Полтавщина

Енергетичні потужності на Полтавщині зросли на 12,3 МВт

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 325

 

Україна нарощує потужності газотурбінних і газопоршневих установок для енергостійкості громад

В Україні продовжують розвивати розподілену генерацію для зміцнення енергетичної стійкості регіонів. Станом на лютий 2026 року на Полтавщині встановили 12,3 МВт потужностей газотурбінних та газопоршневих установок. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

Загалом такі об’єкти вже працюють у більшості областей. Найбільші потужності встановлені в Київській області — 145 МВт, Сумській — 112,1 МВт та Волинській — 111,2 МВт. Найменші показники — у Донецькій (1,5 МВт) та Кіровоградській (4,4 МВт) областях.

 

Розподілена генерація покликана забезпечити електроенергією громади, критичну інфраструктуру та промисловість у періоди дефіциту потужностей.

Що змінилося для громад і бізнесу

Уряд спростив процедури встановлення таких установок. Зокрема:

  • скоротив перелік дозвільних документів;

  • дозволив будівництво паралельно з розробкою проєктної документації;

  • спростив приєднання до електромереж;

  • скасував обмеження щодо потужності установок.

Тепер громади, лікарні, школи та підприємства можуть встановлювати автономні джерела енергії за спрощеною процедурою.

Крім того, бізнес може скористатися пільговими кредитами в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». До переліку обладнання, що підлягає фінансуванню, включили газотурбінні, газопоршневі та біогазові установки.

Також до 1 січня 2029 року в Україні продовжили звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ на енергетичне обладнання.

Урядовці зазначають, що розвиток розподіленої генерації має зменшити навантаження на мережі та посилити енергонезалежність регіонів, зокрема і Полтавщини.

Нагадаємо, станом на початок минулого року на Полтавщині було встановлено 12 когенераційних установок.

Автор: Яна Гудзь
Теги: енергетика когенераційна установка
