На лівобережжі Кременчука комунальники виявлятимуть витоки теплоносія: що робити при появі підтікань зеленого кольору

«Служба допомоги мера кременчужанам» звернулася до мешканців лівобережної частини міста з важливим повідомленням.
На наступному тижні (з 16 по 20 лютого) на лівобережній частині Кременчука виконавець послуг з постачання теплової енергії проводитиме планові заходи з виявлення місць витоків мережної води (теплоносія). У зверненні зазначається, що «роботи виконуватимуться методом фарбування теплоносія спеціальним барвником, безпечним для здоров’я людей та навколишнього середовища».
У разі виявлення у воді з кранів гарячого/холодного водопостачання змін кольору (поява зеленуватого або іншого відтінку), містян закликають терміново повідомити про це аварійно-диспетчерської служби оператора зовнішніх інженерних мереж із зазначенням своєї адреси за телефонами:
Нагадаємо, учора ми повідомляли, що у п’ятницю, 13 лютого, три багатоповерхівки та цілий провулок у Кременчуці залишаться без водопостачання.
