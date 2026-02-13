ГО "Захист держави"
Кременчук

На лівобережжі Кременчука комунальники виявлятимуть витоки теплоносія: що робити при появі підтікань зеленого кольору

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 62

 

Роботи виконуватимуть методом фарбування теплоносія спеціальним барвником, безпечним для здоров’я людей та навколишнього середовища

«Служба допомоги мера кременчужанам» звернулася до мешканців лівобережної частини міста з важливим повідомленням.

На наступному тижні (з 16 по 20 лютого) на лівобережній частині Кременчука виконавець послуг з постачання теплової енергії проводитиме планові заходи з виявлення місць витоків мережної води (теплоносія). У зверненні зазначається, що «роботи виконуватимуться методом фарбування теплоносія спеціальним барвником, безпечним для здоров’я людей та навколишнього середовища».

У разі виявлення у воді з кранів гарячого/холодного водопостачання змін кольору (поява зеленуватого або іншого відтінку), містян закликають терміново повідомити про це аварійно-диспетчерської служби оператора зовнішніх інженерних мереж із зазначенням своєї адреси за телефонами:

  • 0682619181;
  • 0503352916.
— Просимо жителів із розумінням поставитися до проведення необхідних заходів, спрямованих на забезпечення надійного та якісного теплопостачання, — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що у п’ятницю, 13 лютого, три багатоповерхівки та цілий провулок у Кременчуці залишаться без водопостачання.

Автор: Віктор Крук
Теги: теплоносій Теплоенерго підтікання лівобережжя Кременчука
