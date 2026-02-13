Минулого тижня подорожчали гречка та автомобільне пальне, а подешевшав цукор: моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 190

Ц укор у магазинах дешевшає вже другий місяць

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 12 лютого. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж тижня, що минає, на Кременчуччині подорожчали гречка, вівсянка, морква та бензин з дизельним пальним. А подешевшали капуста, молока та цукор. Цей продукт дешевшає другий місяць.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

крупа гречана — на 1,15 грн за кг;

крупа вівсяна — на 0,25 грн за кг;

морква — на 0,50 грн за кг;

бензин — на 0,50 грн за л;

дизельне пальне — на 0,25 грн за л;

подешевшали:

цукор — на 1,30 грн за кг;

молоко — на 0,30 грн за 0,9л;

капуста — на 0,78 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня оприлюднює моніторинг цін у Кременчуцькому районі, які проводить районне управління Держпродспоживслужби. Наприкінці січня ми писали, що подорожчали яйця, макарони та овочі «борщового набору».

Нещодавно ми повідомляли, як змінилися ціни в Україні за 2025 рік — що подорожчало найбільше, та чи є те, що здешевшало.