Кременчук, Соціальний захист

Нині у Кременчуці — лиш один автомобіль із підйомником для перевезення маломобільних людей

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 129

 

В інших автомобілях підйомники зламані, а з ремонтом виникають труднощі

Нині у Кременчуці є лише один автомобіль із працюючим підйомником для перевезення маломобільних людей. Про це у середу, 11 лютого, під час засідання постійної бюджетної комісії повідомила очільниця департаменту соціального захисту населення Марина Доценко.

Раніше Марина Доценко інформувала, що департамент звертався до компетентних фірм, аби відремонтувати підйомники, проте усі вони за роботу не взялися — мовляв, не мають спеціалістів для виконання таких робіт.

Тож департамент соцзахисту має в планах придбати нові автомобілі із підйомниками.

— Зараз ми чекаємо комерційні пропозиції щодо закупівлі і будемо просити кошти, щоб нам виділили на закупівлю двох автомобілів. Вони будуть обладнані підйомниками, аби ми могли виконувати ці перевезення, — додала Доценко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кременчуці досі немає безбар’єрних маршрутів, якими могли б користуватися маломобільні громадяни, зокрема й діти. Їхні родини вимушені долати ями, високі бордюри та користуватися незручними пандусами.

Автор: Яна Гудзь
