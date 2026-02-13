Нині у Кременчуці — лиш один автомобіль із підйомником для перевезення маломобільних людей

В інших автомобілях підйомники зламані, а з ремонтом виникають труднощі

Нині у Кременчуці є лише один автомобіль із працюючим підйомником для перевезення маломобільних людей. Про це у середу, 11 лютого, під час засідання постійної бюджетної комісії повідомила очільниця департаменту соціального захисту населення Марина Доценко.

Раніше Марина Доценко інформувала, що департамент звертався до компетентних фірм, аби відремонтувати підйомники, проте усі вони за роботу не взялися — мовляв, не мають спеціалістів для виконання таких робіт.

Тож департамент соцзахисту має в планах придбати нові автомобілі із підйомниками.

— Зараз ми чекаємо комерційні пропозиції щодо закупівлі і будемо просити кошти, щоб нам виділили на закупівлю двох автомобілів. Вони будуть обладнані підйомниками, аби ми могли виконувати ці перевезення, — додала Доценко.

