Доступності — немає: у Кременчуці діти з інвалідністю не можуть безпечно пересуватися містом

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 58

У Кременчуці під час засідання сесії міськради одразу два депутати озвучили болючі й давно назрілі проблеми доступності міської інфраструктури для дітей з інвалідністю. Обидва запити засновані на історіях реальних людей, які щодня долають труднощі на непристосованих дорогах та тротуарах у місті.

Так, депутат Олександр Березянський розповів про родину переселенців з Харкова: мама щодня везе доньку з інвалідністю вулицями Молодіжного. Але навіть найкоротша поїздка — це «справжній екстрим». Через відсутність з’їздів, ями на тротуарах та нерівне покриття кожна поїздка провокує у дівчини судоми. Також ще однією проблемою є відсутність спеціального транспорту, через що родина взагалі не має змоги самостійно дістатися до медичних чи освітніх закладів. Депутат закликав провести аудит міської інфраструктури, привести її до сучасних норм та придбати соціальний транспорт для маломобільних груп населення уже в 2025 році.

Схожу ситуацію озвучив і депутат Богдан Лазоренко — цього разу про дівчинку, яка мешкає на вулиці Перемоги і відвідує Центр адаптації дітей з інвалідністю. Родина щодня стикається з неможливістю дістатися центру без допомоги: немає безбар'єрного маршруту із зручними бордюрами чи тротуарами. Крім того, що мати дівчинки постійно возить важке крісло колісне з дитиною, вона також по кілька разів на день вимушена відстібати металевий пандус вагою 30 кг, аби мати змогу вивезти доньку на кріслі із будинку. Депутат наголосив: потрібне термінове облаштування пішохідного маршруту і у центральній частині міста, адже Центр адаптації на сьогодні відвідують 20 дітей, і усі вони так само стикаються із проблемами доступності.

Усі депутати підтримали такі звернення своїх колег, а також наголосили зробити карту із позначенням будинків, де живуть люди з інвалідністю, аби першочергово роботи почалися саме в тих районах, де це потрібно.

Нагадаємо, із подібним запитом депутат Березянський виступає вже вдруге за останній час: раніше він наголошував на проблемі доступності й безбар'єрності для військових, які пересуваються на кріслах колісних.