Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 5 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8

  • пров. Дніпровський, 1-6

  • пров. Дніпровський, 7-18

  • пров. Максима Рильского, 1А-11

  • пров. Олександра Олеся, 13, 13/1

  • пров. Олександра Олеся, 45

  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49

  • пров. Спаський, 1-9А

  • туп. Максима Рильского, 1-10

  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46

  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16

  • вул. Василя Сліпака, 8-45А

  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18

  • вул. Віталія Базилевського, 2-18

  • вул. Дніпровська, 1-28

  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А

  • вул. Олександріївська, 28-89

  • пров. Транспортний, 1-28

  • пров. Шкільний, 18/5

  • пров. Черкаський, 3-16

  • вул. Богдана Хмельницького, 20А, 24

  • вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8

  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21

  • вул. Космічна, 3-20

  • вул. Недогарська, 3

  • вул. Нова, 2/1-14/16

  • вул. Республіканська, 134А-201.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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