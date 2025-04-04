Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 5 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
пров. Дніпровський, 1-6
пров. Дніпровський, 7-18
пров. Максима Рильского, 1А-11
пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
пров. Олександра Олеся, 45
пров. Сержанта Онопченка, 21-49
пров. Спаський, 1-9А
туп. Максима Рильского, 1-10
вул. Академіка Герасимовича, 2-46
вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16
вул. Василя Сліпака, 8-45А
вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
вул. Віталія Базилевського, 2-18
вул. Дніпровська, 1-28
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Олександріївська, 28-89
пров. Транспортний, 1-28
пров. Шкільний, 18/5
пров. Черкаський, 3-16
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Космічна, 3-20
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Республіканська, 134А-201.
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