У Кременчуці на засіданні сесії Малецький вручив три подяки міського голови: кому саме

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Нагороди отримали двоє добровольців Кременчуцького ДФТГ №3 та голова Комітету з проведення змагань Асоціації футболу Кременчука Володимир Наритник

Під час засідання сесії Кременчуцької міськради 4 квітня мер міста Віталій Малецький вручив три подяки міського голови.

Отримали їх двоє представників Кременчуцького ДФТГ № 3 та голова Комітету з проведення змагань Асоціації футболу Кременчука Володимир Наритник.

— Ми хочемо нагородити подяками міського голови за вагомий особистий внесок у прикриття об'єктів критичної інфраструктури, захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України під час надання відсічі збройній агресії Росії та з нагоди Дня українського добровольця двох наших земляків, — наголосив Малецький.

Добровольці у свою чергу подякували міському голові за нагороди та пообіцяли й надалі захищати Батьківщину.

Ще одну подяку міського голови Малецький вручив голові Комітету з проведення змагань Асоціації футболу Кременчука Володимирові Наритнику — за багаторічну та сумлінну працю, високий професіоналізм, популяризацію здорового способу життя, вагомий внесок у розвиток футболу в Кременчуці.

— Вручаємо подяку міського голови легенді кременчуцького футболу, людині, з якою пов’язано дуже багато цікавих історій, пов’язано багато доль молодих успішних футболістів наших кременчуцьких, — додав мер.

Володимир Наритник теж подякував за нагороду і зауважив, що Кременчук — це футбольне місто, і Асоціація робитиме усе для того, щоб футбол і далі процвітав у місті.

Нагадаємо, нещодавно директор ДЮСШ №1 Олександр Мазур отримав почесну грамоту Кременчуцької міськради.