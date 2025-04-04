На Полтавщину йде похолодання з дощами та заморозками

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 72

З 6 квітня на Полтавщині очікується різке похолодання. Це пов’язано з переміщенням арктичного повітря з півночі та утворенням активного циклону, повідомили у Полтавському обласному гідрометцентрі.

У суботу, 6 квітня, буде йти дощ, температура повітря протягом дня знизиться з +8…+10º до +3…+5º. Упродовж 7–10 квітня прогнозують холодну погоду з нічними заморозками до -5º. Вдень буде від +1º до +6º.

Такі погодні умови можуть зашкодити плодовим деревам — зокрема, цвіту та плодовим брунькам, стверджують фахівці.

Нагадаємо, березень 2025 року на Полтавщині був найтеплішим з початку метеоспостережень. Середньомісячна температура склала від +6,4° до +7,1°, перевищивши рекордно теплий 2020 рік.