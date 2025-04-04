Березень 2025 року став найтеплішим за всі роки спостережень — гідрометцентр

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 127 Коментарів: 1

Березень 2025 року на Полтавщині був найтеплішим з початку метеоспостережень. Середньомісячна температура склала від +6,4° до +7,1°, перевищивши рекордно теплий 2020 рік. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Опади протягом місяця були нерівномірними. Їхня кількість становила 20–35 мм, що дорівнює 50–85% кліматичної норми, зазначають фахівці.

Озимі продовжували розвиватися, частина посівів увійшла в фазу кущіння, хоча й слабкого. Стан озимої пшениці оцінюють як задовільний. На полях з ранніми ярими культурами спостерігається проростання зерна та поява сходів.

Аграрії області активно проводять сівбу ярих зернових, розпочали сіяти соняшник і цукрові буряки. Водночас на деревах — теж ознаки весни: у яблунь і вишень розпускаються бруньки, а на півдні області вже квітнуть абрикоси.

Нагадаємо, аграрії Полтавщини станом на кінець березня засіяли 50,3 тис. гектарів, найбільше — ярого ячменю, 35,3 тис. га. Також сіють овес, горох, соняшник і цукровий буряк.