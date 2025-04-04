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Керуючий справами виконкому Руслан Шаповалов задекларував доходи і майно: що вказав

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 229 Коментарів: 1

Загальний родинний дохід Шаповалових у 2024 році перевищив 1,2 мільйона гривень

Керуючий справами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов задекларував за 2024 рік майже мільйон гривень зарплати — сума склала 995 тисяч 697 гривень.

Це найбільший задекларований дохід серед усіх надходжень чиновника. Його додаткові доходи від профспілкових виплат склали 1450 гривень, а державна грошова допомога — 1000 гривень (у рамках «Зимової підтримки»), а також 281 гривню кешбеку.

Окрім Руслана Шаповалова, у декларації вказані доходи його дружини — Оксани Шаповалової. Її заробітна плата від виконавчого комітету склала 233 тисяч 702 гривні, так само вона отримала виплати від профспілки (1550 грн), відшкодування за програмою постраждалих від Чорнобильської катастрофи (2871 грн), а також пільги від Пенсійного фонду на суму 10 тисяч 628 гривень.

Загальний родинний дохід Шаповалових у 2024 році перевищив 1,2 мільйона гривень. У порівняні з 2023 річна зарплата чиновника збільшилась на понад 76 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з нерухомості Руслан Шаповалов разом з Оксаною Шаповаловою володіє квартирою. Сама ж дружина чиновника також має квартиру у Чигирині у спільній власності з Людмилою та Лідією Стеценко.

У 2020 році посадовець став власником SUZUKI VITARA 2020 року випуску. Її вказана ціна — 762 тисячі 900 гривень.

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Автор: Телеграф
Теги: декларація
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 12:58

От дивна річ. У президента України зарплата на місяць в 2024 році була в районі 28000 грн. А у наших чинуш близько 100000 на місяць. 


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