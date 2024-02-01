Місцева влада Кременчука подала декларації за 2021 та 2022 роки: які були доходи чиновників (доповнено)

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У 2022 році виплати за роботу кременчуцької влади стали більшими, у порівнянні з 2021 роком

Станом на 1 лютого усі заступники міського голови Кременчука подали декларації за 2021-2022 роки. Що відомо про доходи керівництва міста за звітний період — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Заступниця міського голови Тетяна Неіленко

Чиновниця має дві квартири, землі площею понад 1,5 м² та житловий будинок. З транспорту Тетяна Неіленко володіє двома автівками — KIA Sportage 2019 року випуску та CHERY TIGGO 2013 року випуску. Вказана ціна першої машини — 515 тисяч гривень, а другої — 130 тисяч гривень.

Річна зарплата Тетяни Неіленко становить понад 1 млн грн. Також чиновниця отримала за 2022 рік пенсію у розмірі 229 тисяч 197 гривень. Якщо порівнювати з 2021 роком, то зарплата посадовиці зросла на понад 118 тисяч гривень.

У готівці заступниця міського голови тримає 210 тисяч гривень, а на банківському рахунку — 106 тисяч 557 гривень.

Секретар міської ради Юрій Гриценко

Як члена своєї родини секретар міськради вказав свою дружину Наталію Гриценко. З нерухомості Юрій Гриценко має спільну з дружиною квартиру, сам чиновник володіє гаражем. Наталія Гриценко з нерухомості також має гараж.

Станом на 2022 рік Юрій Гриценко володіє автівкою Nissan X-TRAIL 2013 року випуску. Її секретар має з 2013 року.

У 2022 році Юрій Гриценко отримав річну зарплату у розмірі 942 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком вона зросла на понад 100 тисяч гривень. Секретар міськради також отримав за рік пенсію — 238 тис. 944 грн. Своєю чергою Наталія Гриценко за рік отримала більш як 66 тис. грн пенсії.

Юрій Гриценко з грошових активів за 2022 рік задекларував понад 600 тисяч гривень на банківських рахунках та понад 22 тис. доларів готівкою. У порівнянні з 2021 роком грошові активи секретаря міськради зросли майже вдвічі. Заощадження дружини за 2022 рік Юрій Гриценко у декларації не вказав.

Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко

У декларації перший заступник міського голови вказав дружину Марину Пелипенко та дочку Катерину Пелипенко, як членів своєї родини.

З нерухомості Володимир Пелипенко має квартиру з 2020 року. Житлова площа — 43.9 м², її вартість — понад 298 тисяч гривень. Чиновник також має право користування квартирою дружини. Марина Пилипенко з 2018 року має офіс, вартість якої складає 250 тисяч гривень. Зазначимо, дружина чиновника керує агентством нерухомості «Алькорцентр».

За 2022 рік Володимир Пелипенко задекларував дві машини — Opel Kadett 1.3 1989 року випуску та Honda Pilot 2009 року випуску. Останньою автівкою володіє підприємець Олександр Коломоєць — сам чиновник має лише право користування з 2020 року.

У 2022 році на посаді першого заступника міського голови Кременчука Володимир Пилипенко отримав виплати в розмірі понад 869 тисяч гривень. У порівнянні з 2021 роком чиновник отримав на понад 70 тисяч гривень більше. Марина Пилипенко отримала річні дивіденди в розмірі 300 тис. грн та зарплату у розмірі понад 80 тис. грн.

З грошових активів Володимир Пелипенко тримає в готівці 43 тисячі доларів та 6 тисяч євро, на його банківському рахунку розміщено понад 30 тисяч гривень. Своєю чергою Марина Пелипенко у готівці має 70 тисяч гривень та понад 16 тисяч доларів.

Заступник міського голови Дмитро Кравченко

У декларації чиновник вказав свою доньку Руслану Кравченку, як члена своєї родини.

З нерухомості Дмитро Кравченко має земельну ділянку, площею 1 тис. м2 та квартиру. З 2020 року віцемер став власником HYUNDAI TUCSON 2019 року випуску. Її ціна, як вказано у декларації, на момент купівлі склала понад 359 тисяч гривень.

Дмитро Кравченко задекларував передані корпоративні права у двох компаніях — «Жовтий Аероплан» та у «Першому будівельному центрі комплектації».

У 2022 році заробітна плата чиновника склала 795 тис. 970 грн. У порівнянні з 2021 роком виплати зросли на понад 90 тисяч гривень. Як заощадження Дмитро Кравченко в готівці тримає 100 тисяч гривень, 20 тисяч доларів та понад 6 тисяч євро. На банківському рахунку віцемера станом на 2022 рік розміщено 200 тисяч гривень.

Заступник міського голови Іван Москалик

З нерухомості Іван Москалик задекларував родинну квартиру, у якій має частку, та землю, площею 1,5 тис. м2 в Скадовському районі Херсонської області. З 2021 року чиновник користується автівкою FORD EXPLORER 2015 року випуску. Сама машина належить родичці віцемера Дар’ї Москалик.

За 2022 рік заступник мера отримав зарплату в розмірі 913 тис. 428 грн. У порівнянні з 2021 роком виплати чиновнику зросли на понад 80 тисяч гривень. З грошових активів Іван Москалик тримає у готівці 77 тисяч гривень, понад 13 тисяч доларів та більше півтори тисячі євро. На банківських рахунках чиновник має понад 30 тисяч гривень, 135 доларів та понад 1,3 тис. євро.

Заступниця міського голови Ольга Усанова

Чиновниця вказала свого чоловіка Юрія Усанова, як члена своєї родини.

Ольга Усанова з нерухомості володіє земельною ділянкою площею 1 тис. м2, а з 2021 року — квартирою на 72,4 м², вартість якої складає 434 тис. 400 грн. Квартиру віцемерка отримала, як подарунок.

Річна зарплата заступниці мера у 2022 році склала понад 902 тис. грн. Якщо порівнювати з 2021 роком, то виплати зросли на майже 100 тисяч гривень. На 2022 рік Ольга Усанова отримала дохід від відчуження майна в розмірі 457 тисяч 108 грн

У готівці заступниця міського голови тримає 250 тисяч гривень, 17 тисяч доларів та 3 тисячі євро. На банківському рахунку Ольга Усанова має понад 15 тисяч гривень.

Заступник міського голови Руслан Проценко

У декларації заступник міського голови вказав дружину, депутатку міськради Зінаїду Проценко, дочку Віру Проценко та Назара Проценка, як членів своєї родини.

З нерухомості Руслан Проценко задекларував 4 квартири, 3 з яких належать самому віцемеру, ще одна належить у спільній власності Зінаїди Проценко та Вікторії Чернишової.

З липня 2022 року Руслан Проценко користується HYUNDAI TUCSON 2017 року випуску. Належить машина Олександру Проценко, ціна автівки, як вказано у декларації, складає 545 тисяч гривень.

За 2022 рік віцемер отримав заробітну плату у розмірі 829 тисяч гривень. У порівнянні з 2021 роком виплати зросли на понад 90 тисяч гривень. Зінаїда Проценко за рік отримала соціальну допомогу від Швейцарії у розмірі 265 тисяч 653 гривень.

Як заощадження Руслан Проценко в готівці тримає 25 тисяч доларів, 50 тисяч гривень та 5 тисяч євро. Зінаїда Проценко у готівці має 4 тисячі доларів.

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Руслан Шаповалов

У декларації чиновник вказав свою дружину Оксану Шаповалову, як члена своєї родини.

З нерухомості Руслан Шаповалов разом з Оксаною Шаповаловою володіє квартирою. Сама ж дружина чиновника також має квартиру у Чигирині у спільній власності з Людмилою та Лідією Стеценко.

У 2020 році посадовець став власником SUZUKI VITARA 2020 року випуску. Її вказана ціна — 762 тисячі 900 гривень.

За рік Руслан Шаповалов заробив понад 900 тисяч гривень. У порівнянні з 2021 роком, виплати зросли на понад 90 тисяч гривень. Річна зарплата Оксани Шаповалової склала 224 тисяч 899 грн.

Заощаджень ані чиновник, ані члени його родини для декларування не мають.

Керівниця апарату міського голови Світлана Пищита

У своїй декларації Світлана Пищита вказала чоловіка, депутата міськради та начальника комунального підприємства «Квартирне управління» Олександра Калашника, як члена своєї родини.

З нерухомості чиновниця володіє квартирою, її ж чоловік має право на користування. Житлова площа — 77.9 м². З 2020 року Світлана Пищита володіє FORD FIESTA 2017 року випуску. Вказана ціна — 5 тисяч гривень. Олександр Калашник з 2009 року має KIA CERATO 1.6 2008 року випуску.

За 2022 рік на посаді керівниці апарату міського голови Світлана Пищита заробила 895 тисяч 937 грн, в середньому на місяць — понад 70 тисяч гривень. У порівнянні з 2021 роком, її виплати зросли на понад 100 тисяч гривень. Своєю чергою зарплата за 2022 рік Олександра Калашника склала 613 тис. 586 гривень. Додатково начальник підприємства отримав соціальну допомогу на загальну суму 60 тисяч гривень.

Чиновниця тримає у готівці 400 тисяч гривень, 20 тисяч доларів та 10 тисяч євро, її чоловік — 10 тисяч доларів та 2 тисячі євро.

Нагадаємо, зарплата мера Кременчука у 2022 році зросла до понад 1,1 млн грн.