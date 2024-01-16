Зарплата мера Кременчука зросла до понад 1,1 млн грн: декларація за 2022 рік

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 484 Коментарів: 1

У порівняні з 2021 роком зарплата Віталія Малецького зросла на понад 75 тисяч гривень

На посаді міського голови Кременчука Віталій Малецький за 2022 рік заробив 1 млн 107 тисяч 918 гривень. Про це стало відомо з його декларації про доходи за 2022 рік.

У порівняні з 2021 роком заробітна плата очільника Кременчуцької громади зросла на понад 75 тисяч гривень. У 2022 році подружжя Малецьких, як і в попередньому році, брало 2 позики — обидві вже сплачені. Віталій Малецький брав понад 36 тисяч гривень, його дружина Марина Малецька — 26 тисяч 613 гривень.

З 2021 року розмір готівки у валюті Марини Малецької збільшився — з 5 тисяч доларів до 8 тисяч.

Зазначимо, станом на 15 січня міський голова Кременчука має найбільшу зарплатню серед п’ятірки найбагатших мерів Полтавщини за 2022 рік.