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Кременчук, Фотоколекція

Кременчук засипало мокрим снігом — фото

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 440

 

Фоторепортаж

Зранку 16 січня Кременчук засипало мокрим снігом. Оскільки нині за вікном «плюсова» температура, то на довго така кількість снігу не затримається, тож журналісти «Кременчуцького Телеграфа» зробили для вас кілька світлин.

Фото: Віктор Крук

За інформацією пресслужби мерії, 13 бригад комунальників відранку розчищають зупинки громадського транспорту, пішохідні переходи та тротуари. Додатково працює 18 тракторів, які чистять тротуари, під'їзди до лікарень та інших об'єктів критичної інфраструктури міста.

 

Також комунальники просять кременчужан не залишати свої автівки обабіч міських доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки та машин, що посипають дороги  протиожеледною сумішшю.

Нагадаємо, що через таке ускладнення погодних умов зранку вже сталося кілька дорожно-транспортних пригод поза містом


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Автор: Руслана Горгола Фото: Віктор Крук
Теги: сніг снігопад снігоприбиральна техніка
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