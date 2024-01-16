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Кременчук, Війна

У Кременчуцькій РВА запевнили, що постраждалим від падіння ракети нададуть допомогу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 423

 

Ракету, що не розірвалася, вилучили фахівці

Минулої суботи, 13 січня, у Кременчуцькому районі впала ракета, яка не розірвалася. Постраждалих не було — пошкодило лише господарчу будівлю на подвір’ї одного з приватних будинків.

Сьогодні на ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік заявив, що постраждалій родині нададуть допомогу з боку територіальної громади та обласного бюджету. Необхідні документи для отримання допомоги вже складені, на підставі них і буде визначена сума компенсації.

Нагадаємо, про падання ракети 13 січня повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Увечері він додав, що «ракету вилучили фахівці». А власники нерухомості «отримають кошти з місцевого та обласного бюджетів на ремонтні роботи».

Ранковий обстріл Полтавщини: на подвірʼя будинку у Кременчуцькому районі упала ракета
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА ракета постраждалі компенсація Полтавська ОВА
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