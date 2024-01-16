У дитячих садочках Кременчука нині є 127 вільних місць — мерія

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У дитячих садочках Кременчука нині є 127 вільних місць — 110 з них у садках, які працюють в режимі повного дня. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Дитячі заклади з режимом цілого дня з триразовим харчуванням:

ЗДО № 50 — 22 місця;

ЗДО № 10 — 19 місць;

ЗДО № 12 — 17 місць;

ЗДО № 33 — 6 місць;

ЗДО № 3, 28, 64, 78 — по 5 місць у кожному;

ЗДО № 29, 63 — по 4 місця у кожному;

ЗДО № 6, 19, дошкільні підрозділи гімназій № 7 та № 21 — по 3 місця в кожному;

ЗДО № 61, дошкільний підрозділ початкової школи № 15 — по 2 місця в кожному;

ЗДО № 13 (на базі гімназії № 23), 57 — по 1 місцю в кожному.

Садочки з короткотривалим перебуванням у 2 зміни:

ЗДО № 13 (Крюківська адміністрація) — по 2 місця на I та II зміну;

ЗДО № 41 — 2 місця (І зміна);

ЗДО № 26 — 2 місця (І зміна) та 9 місць (II зміна).

Щоб зарахувати дитину у садок або дізнатись детальнішу інформацію слід звертатись до керівників закладів. Їх телефони можна знайти ТУТ.

Нагадаємо, що у Кременчуці реорганізовують частину дитячих садочків. Причинами називають «демографічну яму» та виїзд частини родин за кордон. Раніше у мерії оприлюднили перелік садочків, на які чекає реорганізація. В управлінні освіти запевняють, садочки тимчасово законсервують.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, що про це думають батьки дошкільнят:

Також ми поспілкувались з батьками та вихователями одного з реорганізованих садків, які стверджують, що перевели дітей до інших садків, бо міська влада «не лишила їм іншого вибору».