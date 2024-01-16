У дитячих садочках Кременчука нині є 127 вільних місць — 110 з них у садках, які працюють в режимі повного дня. Про це повідомили у пресслужбі мерії.
Дитячі заклади з режимом цілого дня з триразовим харчуванням:
Садочки з короткотривалим перебуванням у 2 зміни:
Щоб зарахувати дитину у садок або дізнатись детальнішу інформацію слід звертатись до керівників закладів. Їх телефони можна знайти ТУТ.
Нагадаємо, що у Кременчуці реорганізовують частину дитячих садочків. Причинами називають «демографічну яму» та виїзд частини родин за кордон. Раніше у мерії оприлюднили перелік садочків, на які чекає реорганізація. В управлінні освіти запевняють, садочки тимчасово законсервують.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, що про це думають батьки дошкільнят:
Також ми поспілкувались з батьками та вихователями одного з реорганізованих садків, які стверджують, що перевели дітей до інших садків, бо міська влада «не лишила їм іншого вибору».
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