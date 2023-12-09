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Топ новина, Кременчук, Освіта, Відео, Опитування

Опитування: що кременчуцькі батьки думають про реорганізацію садочків

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 5

 

Наші журналісти дізнавалися, що про це думають батьки дошкільнят

У Кременчуці планують об'єднати частину дитячих садочків. Про це 6 грудня на бюджетній комісії заявив Геннадій Москалик, керівник департаменту освіти. 

— У місті спостерігається демографічна яма, за останні три роки народжуваність знизилася вдвічі — якщо раніше за тиждень народжувалося 60 немовлят, то зараз 30, — каже головний освітянин.

Ще однією причиною називають виїзд за кордон частини родин. Раніше у мерії оприлюднили перелік садочків, на які чекає реорганізація. В управлінні освіти запевняють, садочки тимчасово законсервують. Щойно з'явиться потреба у повноцінній роботі усіх дошкільних закладів, їх знову відкриють.

За словами Геннадія Москалика, протягом місяця у Кременчуці планують відкрити 6 садочків. Детально з їх переліком можна ознайомитися тут.

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Автор: Роксолана Жукова Відео: Кирило Воронцов
Теги: діти дитячі садочки департамент освіти
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