Кременчукводокал у наступному році продовжить працювати чотири дні на тиждень

Учора, 8 грудня, на засіданні депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв’язку директор департаменту ЖКГ Іван Іван Москалик повідомив, що поки Кременчукводоканал не вийде на повний режим роботи:
Нагадаємо, раніше Іван Москалик повідомляв, що у сфері житлово-комунального господарства не планують капітальних видатків, через вилучення з бюджетів громад військового податку (ПДФО).
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