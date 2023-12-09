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Кременчукводокал у наступному році продовжить працювати чотири дні на тиждень

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 209

 

У мерії причиною називають економічно необґрунтований тариф на воду

Учора, 8 грудня, на засіданні депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв’язку директор департаменту ЖКГ Іван Іван Москалик повідомив, що поки Кременчукводоканал не вийде на повний режим роботи:

«Нажаль, водоканал продовжить працювати 4 дні на тиждень. Якби отримали потрібну суму фінансування, працювали б у повному режимі. Тарифи кременчукводоканалу залишаються економічно необґрунтованими. Орієнтовно, для виживання потрібна сума додатково у 5 млн грн щомісяця. Якщо помножимо на 12 місяців, вийде 60 млн грн. На комунальному підприємстві просили 264 млн грн, ми на наступний рік закладаємо 40 млн 27 тисяч гривень»

Нагадаємо, раніше Іван Москалик повідомляв, що у сфері житлово-комунального господарства не планують капітальних видатків, через вилучення з бюджетів громад військового податку (ПДФО).

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: водоканал ЖКГ комісія Кременчук
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