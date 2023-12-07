Без капітальних видатків на освіту, ЖКГ, медицину: у мерії Кременчука представили проєкт бюджету на 2024 рік

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Учора, 6 грудня у мерії депутатам та громадськості представили проєкт бюджету на 2024 рік. І поки усіх закликають затягнути паски, кременчуцькі можновладці планують це робити вибірково. Принаймні, такими переживаннями поділилися учасники акції «Гроші на ЗСУ». Адже скорочувати витрати на інформаційну політику влада, схоже, не збирається. Нагадаємо, минулого року комунальні ЗМІ (газета та телеканал) обійшлися місту у 22 мільйони гривень. Цьогоріч, тільки на комунальне підприємство «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» хочуть витратити 21 млн грн. Зацікавила учасників акції й автівка, яку комунальне підприємство «Теплоенерго» купило за 620 тисяч гривень.

— Чому таке дороге авто? — поцікавились активісти.

Керівник департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик зазначив, підприємство мало потребу у його купівлі:

— Авто для «Теплоенерго» у фінансовому плані було. Придбали авто за кошти, зароблені від господарської діяльності підприємства. Там є лише один автомобіль. Він у поганому стані, — каже чиновник.

Що ж до усього іншого, то капітальних видатків у сфері ЖКГ, як і в інших, не планується:

— Ціль не будувати, а втримати те, що є, — кажуть у мерії.

Не планують капітальних видатків ні на освіту, ні на медицину.

Раніше міський голова Кременчука заявляв, що запланованого бюджету на 2024 рік вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади. Це пов’язано з вилученням «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).



