Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

ДТП у Кременчуці: Volkswagen зніс стовп та зачепив велосипедистку

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 493

 

Жінка отримала травми

Сьогодні, 7 грудня, вранці, поблизу пожежної частини в районі Пивзаводу сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Попередньо, автомобіль Volkswagen під час руху на слизькій ділянці дороги злетів з проїзної частини, де в'їхав у електроопору. У цей момент там проїжджала жінка на велосипеді, вона отримала травми, діагноз поки невідомий.

На місці є свідки, наразі поліція встановлює усі обставини ДТП.

— Вчергове нагадуємо водіям, що в Кременчуці та за межами міста мінусова температура. Є ділянки, де була вода, де підмерзло. Пам’ятайте про безпечну швидкість. Під час обгону або об'їзду зважайте на дорожні обставини. Закликаємо кременчужан на самокатах, велосипедах, електросамокатах та мотоциклах узимку на таких транспортних засобах на дорогу не виїздити, — зазначила Анна Васенко.

Про вік жінки та діагноз повідомимо пізніше.

Нагадаємо, нещодавно на вулиці Чумацький шлях у Кременчуці після ДТП за участі легковика та вантажного автомобіля, на легковик упала електроопора. А на вулиці Покровській у Решетилівці Volkswagen Passat збив 14-річного велосипедиста, якого госпіталізували. 

0
Автор: Дарія Згура Джерело фото: Х Кременчук
Теги: ДТП Пивзавод електроопора
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 48 від 30 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх