ДТП у Кременчуці: Volkswagen зніс стовп та зачепив велосипедистку

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 493

Сьогодні, 7 грудня, вранці, поблизу пожежної частини в районі Пивзаводу сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Попередньо, автомобіль Volkswagen під час руху на слизькій ділянці дороги злетів з проїзної частини, де в'їхав у електроопору. У цей момент там проїжджала жінка на велосипеді, вона отримала травми, діагноз поки невідомий.

На місці є свідки, наразі поліція встановлює усі обставини ДТП.

— Вчергове нагадуємо водіям, що в Кременчуці та за межами міста мінусова температура. Є ділянки, де була вода, де підмерзло. Пам’ятайте про безпечну швидкість. Під час обгону або об'їзду зважайте на дорожні обставини. Закликаємо кременчужан на самокатах, велосипедах, електросамокатах та мотоциклах узимку на таких транспортних засобах на дорогу не виїздити, — зазначила Анна Васенко.

Про вік жінки та діагноз повідомимо пізніше.

Нагадаємо, нещодавно на вулиці Чумацький шлях у Кременчуці після ДТП за участі легковика та вантажного автомобіля, на легковик упала електроопора. А на вулиці Покровській у Решетилівці Volkswagen Passat збив 14-річного велосипедиста, якого госпіталізували.