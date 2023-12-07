ДТП у Кременчуці: Volkswagen зніс стовп та зачепив велосипедистку

Сьогодні, 7 грудня, вранці, поблизу пожежної частини в районі Пивзаводу сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Попередньо, автомобіль Volkswagen під час руху на слизькій ділянці дороги злетів з проїзної частини, де в'їхав у електроопору. У цей момент там проїжджала жінка на велосипеді, вона отримала травми, діагноз поки невідомий.
На місці є свідки, наразі поліція встановлює усі обставини ДТП.
Про вік жінки та діагноз повідомимо пізніше.
Нагадаємо, нещодавно на вулиці Чумацький шлях у Кременчуці після ДТП за участі легковика та вантажного автомобіля, на легковик упала електроопора. А на вулиці Покровській у Решетилівці Volkswagen Passat збив 14-річного велосипедиста, якого госпіталізували.
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