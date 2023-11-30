У Кременчуці сталася аварія на вулиці Чумацький шлях

30 листопада у Кременчуці на вулиці Чумацький шлях близько 17.30 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та вантажного автомобіля. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.
На місці працюють патрульні.
Правоохоронці перекрили рух вулицею. Об'їжджати місце події необхідно вулицями Академіка Герасимовича та Івана Приходька.
Поліція встановлює причини та обставини аварії.
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