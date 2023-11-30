Що робити, якщо тече батарея у квартирі: власний досвід журналістки «Кременчуцького Телеграфа»

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 466

З початком опалювального сезону все частіше трапляються випадки, коли у квартирах проривають батареї. Так сталося і в мене.

Спочатку я помітила, що в кімнаті мокра підлога, зробивши, обстеження кімнати зрозуміла, що це капає батарея. Далі, як стало відомо, якщо батарея почала капати, то почався відлік часу і в будь-який момент вона може прорвати, тоді вода може залити усі поверхи нижче.

Куди звертатися

Отже, не зволікаючи, я одразу почала шукати варіанти розв'язання проблеми. Оскільки мій будинок обслуговує об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) я зателефонувала їх голові та розповіла про свою проблему. Згодом до мене прийшов сантехнік, який входить до особового складу нашого ОСББ, він подивився та розповів шлях розв'язання проблеми:

перекрити водопостачання в усьому будинку;

злити воду з труб та батарей;

зрізати батарею;

встановити нову;

відкрити водопостачання та залити воду назад.

Після цього сантехнік запропонував два варіанти – скористатися його послугами або викликати інших сантехніків. А також зазначив, що краще обрати його, оскільки він вже багато років працює на наше ОСББ, має ключі від підвалу та знає де саме знаходяться усі крани й усе необхідне для ремонту.

Проте я обрала знайомих сантехніків, тоді нам знадобилася допомога голови ОСББ, аби він перекрив та злив воду перед початком роботи.

Сантехніки приїхали наступного ранку, все порахували, визначилися які деталі потрібно купувати та поїхали. За цей час я зателефонувала голові ОСББ та домовилася, аби на час коли приїдуть сантехніки встановлювати нову батарею, він спустив воду та після цього закачав назад.

Вже в обід приїхали сантехніки з новою батареєю та усім необхідним. Голова ОСББ спустив воду й почався процес заміни батареї. Загалом заміна батареї у моєму випадку зайняла 2 години – 1 годину вранці, коли сантехніки прораховували план дій та 1 годину зайняла сама робота.

До речі, спочатку я думала, що батарею можна заварити спеціальним апаратом, проте як мене запевнили, в таких випадках батарею краще вже тільки повністю замінювати. Оскільки якщо її просто полагодити невідомо на скільки довго вона прослужить ще.

Ціни

Сантехнік з ОСББ оцінив свою роботу у 3 тисячі гривень. А сантехніки, які безпосередньо замінювали батарею – в 1 тисячу 900 гривень. З них:

виїзд майстра - 200 гривень;

доставка матеріалів – 200 гривень;

установка батареї – 1500 гривень.

А ось ціни на батарею та деталі до неї залежать від типу обраної батареї. Тож це потрібно прораховувати безпосередньо із сантехніками.

Що робити якщо ваш будинок обслуговує не ОСББ

Крім того, якщо ваш будинок обслуговує інша керуюча компанія, тоді вам треба звернутися саме до неї. А весь інший процес заміни батареї буде за таким самим принципом, який описаний вище.