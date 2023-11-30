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Спорт

У Горішніх Плавнях змагалися юні гімнастки

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 96 Партнерський проєкт

 

Горішні Плавні стали свідками перших офіційних змагань з художньої гімнастики

18-19 листопада у Горішніх Плавнях відбувся Всеукраїнський фестиваль з художньої гімнастики — перший офіційний турнір, який проводився під егідою Федерації художньої гімнастики України, повідомляє видання «Телеекспрес», у матеріалі Ігоря Деняка.

У фестивалі взяли участь близько 400 гімнасток різних вікових категорій — це 16 команд з міст Київ, Полтава, Харків, Кременчук, Запоріжжя та інші. Організатором турніру виступила спортивна школа художньої гімнастики міста Горішні Плавні «Isadora», яку очолює Анна Клепініна. Навесні цього року у місті вже було проведено змагання, які зібрали близько 170 учасниць: дебют був вдалим, організатори набули певного досвіду і було вирішено не зупинятися на досягнутому, і через півроку Горішні Плавні стали свідками перших офіційних змагань з художньої гімнастики.

Перед суддями стояла нелегка задача з оцінювання учасниць, адже для цього необхідно враховувати 20 категорій. Ані учасниць, ані глядачів фестиваль не залишив байдужими, батьки та тренери відзначали високий рівень організації турніру та умови в яких його було проведено, адже Фізкультурно-оздоровчий комплекс міста Горішні Плавні має всі умови для організації змагань з багатьох видів спорту, в чому всю необхідну підтримку надає мер міста Дмитро Биков, відділ культури, спорту і туризму виконавчого комітету.

Змагання стали важливим випробуванням для команди «Isadora» з Горішніх Плавнів, адже це були одні з перших змагань юних спортсменок нещодавно створеної спортивної школи, в якій тренується понад 70 спортсменок під керівництвом п’яти тренерок та хореографа. Очільниця школи, Анна Клепініна, свого часу активно займалася художньою гімнастикою, брала участь у змаганнях різного рівня, деякий час тренувалася та жила у Києві, а коли повернулася до рідного міста, вирішила започаткувати власну школу.

— Я побачила, що в Горішніх Плавнях не вистачає цього виду спорту, хоча умови і запит на це чималий. Художня гімнастика — це прекрасний вид спорту, який розвиває не лише тіло, а й силу волі, координацію та сприяє загальному розвитку людини, — прокоментувала Анна Клепініна. — Завдяки підтримці мера міста Дмитра Бикова, Благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату та багатьох інших ми розвиваємося і крокуємо вперед. У наших планах проводити якомога частіше різного роду турніри, фестивалі, тренуватися та зростати.
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Автор: Тетяна Криничка Джерело фото: Радіо “Кварцит”
Теги: Горішні Плавні
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