«Я просто пішла на невеличку операцію, натомість дізналася, що маю вірус імунодефіциту», — кременчужанка, яка живе з ВІЛ

Найбільший міф, який жінці довелося розвінчати на власному досвіді, так це те, що ВІЛ — хвороба наркоманів та повій, а люди високого соціального рівня цим не хворіють
Наша співрозмовниця називає себе Віра. Жінка розповідає, що після того, як дізналася про свій ВІЛ-позитивний статус має два імені. Одне для тих, хто знає про її захворювання, інше — для співробітників, друзів, які ні про що не здогадуються. У більшості дорослих та свідомих жінок, у яких виявляють ВІЛ, дуже схожий сценарій зараження, говорить Віра:
Стосунки розвивалися, розповідає Віра, якось їй знадобилося незначне хірургічне втручання. Перед операцією жінка здала низку аналізів, серед яких і аналіз на ВІЛ.
На питання про те, як далі склалося життя з чоловіком, який заразив її вірусом, жінка відповідає з посмішкою:
Зараз в оточенні Віри безліч людей з ВІЛ-позитивним статусом, однак, не всі здатні впоратися з новою реальністю.
Жінка розуміє, що ВІЛ не передається через побутові речі, однак вдома має свою чашку, тарілку, говорить, так їй спокійніше. Найжорстокіший факт, з яким довелося зіткнутися, усвідомлення того, що не обов'язково бути наркоманом чи нерозбірливою з партнерами, щоб заразитися ВІЛ.
У Кременчуці за 9 місяців 2023 року у кабінеті «Довіра» пройшло тестування тільки 1069 осіб, це критично мало, адже населення міста — понад 200 тисяч, розповідають медики. За ці ж 9 місяців 37 кременчужан стали на первинний облік. Загалом у кабінеті «Довіра» зареєстровано 608 осіб з ВІЛ.
Завідувачка кабінету «Довіра» Наталія Холоднюк розповідає, їх установа співпрацює з міжнародними організаціями, тож має сучасні методи як діагностики, так і профілактики ВІЛ-інфекції. Усе це безплатно та конфіденційно.
Профілактично робити тест на ВІЛ потрібна хоча б один раз на рік, зазначає завідувачка. Пізнє виявлення інфекції — одна з ключових проблем сучасності.
Психолог кабінету «Довіра» Наталя Нанарова говорить, суспільство поки не готове приймати людей з ВІЛ-позитивним статусом. Заважає розуміння того, що ця інфекція не передається через повітря, побут. З компетентною діагностикою та терапією і взагалі можна жити повноцінно. Хоча спеціалісти стимулюють хворих розкривати свій статус, робити цього люди з ВІЛ не поспішають.
— Ми мотивуємо до розкриття статусу, але від суспільства очікуємо толерантності. Люди у нас не готові до сприйняття цієї інформації. Наші пацієнти постійно скаржаться на порушення їх прав, на негативне ставлення, — розповідає психологиня.
Безкоштовно, пройти експрес-тест, чи отримати медичну, чи психологічну допомогу можна:
Нагадаємо, що нещодавно журналістка «Кременчуцького Телеграфа» пройшла тестування на СНІД, та зняла сюжет про процес.
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