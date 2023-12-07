«Я просто пішла на невеличку операцію, натомість дізналася, що маю вірус імунодефіциту», — кременчужанка, яка живе з ВІЛ

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 465

Найбільший міф, який жінці довелося розвінчати на власному досвіді, так це те, що ВІЛ — хвороба наркоманів та повій, а люди високого соціального рівня цим не хворіють

Наша співрозмовниця називає себе Віра. Жінка розповідає, що після того, як дізналася про свій ВІЛ-позитивний статус має два імені. Одне для тих, хто знає про її захворювання, інше — для співробітників, друзів, які ні про що не здогадуються. У більшості дорослих та свідомих жінок, у яких виявляють ВІЛ, дуже схожий сценарій зараження, говорить Віра:

«Я зустріла чудову людину після розлучення. Ми з ним маємо високий соціальний статус. Знаємо одне одного давно. Він теж розлучений. Між нами спалахнуло кохання. Перед першим сексом я запитала, чи можу я довіряти, він відповів: «Цілком, як собі!» Він навіть не здогадувався, що має ВІЛ.

Стосунки розвивалися, розповідає Віра, якось їй знадобилося незначне хірургічне втручання. Перед операцією жінка здала низку аналізів, серед яких і аналіз на ВІЛ.

— Першою про позитивний тест дізналася сімейний лікар. Вона направила мене на дообстеження. У мене була істерика, плач. Я розказала про все своїй дитині. Дитина, звісно ж, хвилювалася. Запитувала, як я житиму далі. Чесно, у мене було заперечення дійсності. На те, щоб прийняти реальність знадобилося два роки, — розповіла Віра.

На питання про те, як далі склалося життя з чоловіком, який заразив її вірусом, жінка відповідає з посмішкою:

— Ми зараз у шлюбі. Разом подорожуємо, разом приймаємо терапію та живемо це життя. Він понад 10 років жив з ВІЛ, та не здогадувався про це. Вірус може не проявляти себе десяток років, все залежить від організму.

Про захворювання жінки знають лише одиниці у її оточенні

— Суспільство не готове до адекватного сприйняття таких людей. Думають, що ми проказні. За кордоном, якщо ти приймаєш терапію, тебе візьмуть на роботу і будуть нормально до тебе ставитися, — каже жінка.

Зараз в оточенні Віри безліч людей з ВІЛ-позитивним статусом, однак, не всі здатні впоратися з новою реальністю.

— Знайома розповідала, що коли дізналася про ВІЛ, тричі ходила на міст, думала стрибнути. Інша, таблетки пила, хотіла отруїтися, втім лікарі її врятували.

Жінка розуміє, що ВІЛ не передається через побутові речі, однак вдома має свою чашку, тарілку, говорить, так їй спокійніше. Найжорстокіший факт, з яким довелося зіткнутися, усвідомлення того, що не обов'язково бути наркоманом чи нерозбірливою з партнерами, щоб заразитися ВІЛ.

— Перед тим, як вступати у стосунки, треба робити тест на ВІЛ! Наше покоління — вихідці з Радянського Союзу, ми звикли вірити словам. Боїмося сказати, що секс має бути захищеним, що потрібен презерватив. Можливо, моя розповідь допоможе комусь стати більш свідомим. А якщо вже є у вас ВІЛ — це не вирок. Є терапія, лікарі які допоможуть, — запевняє Віра.

Статистика

У Кременчуці за 9 місяців 2023 року у кабінеті «Довіра» пройшло тестування тільки 1069 осіб, це критично мало, адже населення міста — понад 200 тисяч, розповідають медики. За ці ж 9 місяців 37 кременчужан стали на первинний облік. Загалом у кабінеті «Довіра» зареєстровано 608 осіб з ВІЛ.

Про профілактику вірусу імунодефіциту

Завідувачка кабінету «Довіра» Наталія Холоднюк розповідає, їх установа співпрацює з міжнародними організаціями, тож має сучасні методи як діагностики, так і профілактики ВІЛ-інфекції. Усе це безплатно та конфіденційно.

— Наш кабінет надає таку послугу, як медикаментозна доконтактна профілактика. Це тоді, коли люди з вразливих груп отримують таблетки. Це допомагає убезпечити від можливого зараження. Ще ми здійснюємо післяконтактну профілактику. Якщо сталася ситуація, коли є ризик зараження ВІЛ, варто звернутися до нас у перші 72 години. Ми видаємо медикаментозну безкоштовну профілактику, — розповідає лікар.

Профілактично робити тест на ВІЛ потрібна хоча б один раз на рік, зазначає завідувачка. Пізнє виявлення інфекції — одна з ключових проблем сучасності.

Про стигматизацію та дискримінацію людей з ВІЛ

Психолог кабінету «Довіра» Наталя Нанарова говорить, суспільство поки не готове приймати людей з ВІЛ-позитивним статусом. Заважає розуміння того, що ця інфекція не передається через повітря, побут. З компетентною діагностикою та терапією і взагалі можна жити повноцінно. Хоча спеціалісти стимулюють хворих розкривати свій статус, робити цього люди з ВІЛ не поспішають.

— Ми мотивуємо до розкриття статусу, але від суспільства очікуємо толерантності. Люди у нас не готові до сприйняття цієї інформації. Наші пацієнти постійно скаржаться на порушення їх прав, на негативне ставлення, — розповідає психологиня.

Безкоштовно, пройти експрес-тест, чи отримати медичну, чи психологічну допомогу можна:

У свого сімейного лікаря;

Кабінет «Довіра» вул. Юрія Руфа, 12, каб. 41, 46. Телефон: (09-81) 54-08-16;

пр-т. Лесі Українки 80, кабінет Інфекційних захворювань № 405;

вул. Лікаря Парнети 2, кабінет № 28.

Нагадаємо, що нещодавно журналістка «Кременчуцького Телеграфа» пройшла тестування на СНІД, та зняла сюжет про процес.