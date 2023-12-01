Як та де пройти тест на СНІД, перевіряли журналісти «Кременчуцького Телеграфа»

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 133

Експрес-тест на вірус імунодефіциту (ВІЛ) — скільки часу потрібно, щоб його пройти у Кременчуці

СНІД — це не про мене, так думає кожен другий, говорить завідувачка кабінету «Довіра», лікар-інфекціоніст Наталія Холоднюк. Хоча, тест на СНІД входить до переліку аналізів, які є обов’язковими під час заключення декларації з сімейним лікарем, але, ним часто просто нехтують, зазначає лікарка.

— Виявлення ВІЛ-інфекції, коли на це вже є скарги — це занадто пізно. У договорі є обов’язкове тестування на захворювання, які можуть не проявляти себе. Не чекайте, коли буде щось боліти, раз на рік зробіть тестування на ВІЛ, — говорить Наталія Холоднюк.

За даними Центру громадського здоров"я, в Україні проживає близько 257 тисяч людей з вірусом імунодефіциту (ВІЛ), з них, майже 43% дізналися про свій діагноз на пізніх стадіях. У кабінеті «Довіра» розповідають, мають усе для того, щоб надати безкоштовну допомогу вразливим групам, та просто людям, які прагнуть пройти перевірку.

— Наш кабінет надає медикаментозну доконтактну та після контактну профілактику. Препарати можна отримати безкоштовно. Також, працює Лікар, дві медсестри та психолог, — каже Наталія Холоднюк.

Що ж до самого тесту, на ВІЛ, проводиться такий абсолютно безкоштовно, а ще, займає до 15 хвилин часу. Проводити такий профілактично варто хоча б раз на рік, втім є сигнали організму, які теж нехтувати не варто, розповідає Наталія Холоднюк:

— Є у нас ВІЛ-індикаторні захворювання — починаючи від звичайної себореї, закінчуючи грибковою інфекцією, ураженням нігтів. Навіть, пневмонія може сигналізувати про ВІЛ.

Від початку війни у кабінеті «Довіра» приймають і переселенців, сьогодні на постійному обліку таких 25.

Безкоштовно, пройти експрес-тест, чи отримати медичну, чи психологічну допомогу можна: