Як та де пройти тест на СНІД, перевіряли журналісти «Кременчуцького Телеграфа»

СНІД — це не про мене, так думає кожен другий, говорить завідувачка кабінету «Довіра», лікар-інфекціоніст Наталія Холоднюк. Хоча, тест на СНІД входить до переліку аналізів, які є обов’язковими під час заключення декларації з сімейним лікарем, але, ним часто просто нехтують, зазначає лікарка.
За даними Центру громадського здоров"я, в Україні проживає близько 257 тисяч людей з вірусом імунодефіциту (ВІЛ), з них, майже 43% дізналися про свій діагноз на пізніх стадіях. У кабінеті «Довіра» розповідають, мають усе для того, щоб надати безкоштовну допомогу вразливим групам, та просто людям, які прагнуть пройти перевірку.
Що ж до самого тесту, на ВІЛ, проводиться такий абсолютно безкоштовно, а ще, займає до 15 хвилин часу. Проводити такий профілактично варто хоча б раз на рік, втім є сигнали організму, які теж нехтувати не варто, розповідає Наталія Холоднюк:
Від початку війни у кабінеті «Довіра» приймають і переселенців, сьогодні на постійному обліку таких 25.
Безкоштовно, пройти експрес-тест, чи отримати медичну, чи психологічну допомогу можна:
У свого сімейного лікаря;
Кабінет «Довіра» вул. Юрія Руфа, 12, каб. 41, 46. Телефон: (09-81) 54-08-16;
пр-т. Лесі Українки 80, кабінет Інфекційних захворювань № 405;
вул. Лікаря Парнети 2, кабінет № 28.
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