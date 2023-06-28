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У Кременчуці працює кабінет, де діагностують, лікують та підтримують ВІЛ-інфікованих

Сьогодні, 18:19 Переглядів: 137

 

Звертатися можна без направлення, незалежно від місця реєстрації

У Кременчуці працює кабінет «Довіра», робота якого направлена на виявлення, діагностику, лікування та підтримку ВІЛ-інфікованих. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Основні напрямки кабінету:

  • консультування та тестування ВІЛ-інфекції;
  • скринінгові обстеження (також цю послугу можна отримати у сімейного лікаря);
  • підтвердження або спростування діагнозу;
  • лікування пацієнтів з ВІЛ-інфекцією;
  • надання психологічної допомоги;
  • профілактика та лікування опортуністичних інфекцій;
  • організація заходів щодо попередження і лікування супутніх захворювань;
  • постконтактна та доконтактна медикаментозна профілактика ВІЛ-інфекції.

Звертатися можна без направлення, незалежно від місця реєстрації.

Прийом проводиться за адресою вул. Юрія Руфа, 12, каб. 41, 46. Телефон: (09-81) 54-08-16. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 8.00 до 15.12.

Також отримати безкоштовне та конфіденційне консультування та пройти тестування можна, звернувшись до сімейного лікаря в кожному ПМСД міста.

Раніше ми писали, що у Кременчуцькому шпиталі для ветеранів війни допомагатимуть людям, які живуть з ВІЛ.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ВІЛ тестування лікування діагностика кабінет
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