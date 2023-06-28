У Кременчуці працює кабінет, де діагностують, лікують та підтримують ВІЛ-інфікованих

У Кременчуці працює кабінет «Довіра», робота якого направлена на виявлення, діагностику, лікування та підтримку ВІЛ-інфікованих. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.
Основні напрямки кабінету:
Звертатися можна без направлення, незалежно від місця реєстрації.
Прийом проводиться за адресою вул. Юрія Руфа, 12, каб. 41, 46. Телефон: (09-81) 54-08-16. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 8.00 до 15.12.
Також отримати безкоштовне та конфіденційне консультування та пройти тестування можна, звернувшись до сімейного лікаря в кожному ПМСД міста.
Раніше ми писали, що у Кременчуцькому шпиталі для ветеранів війни допомагатимуть людям, які живуть з ВІЛ.
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