У Кременчуці працює кабінет, де діагностують, лікують та підтримують ВІЛ-інфікованих

Сьогодні, 18:19 Переглядів: 137

Звертатися можна без направлення, незалежно від місця реєстрації

У Кременчуці працює кабінет «Довіра», робота якого направлена на виявлення, діагностику, лікування та підтримку ВІЛ-інфікованих. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Основні напрямки кабінету:

консультування та тестування ВІЛ-інфекції;

скринінгові обстеження (також цю послугу можна отримати у сімейного лікаря);

підтвердження або спростування діагнозу;

лікування пацієнтів з ВІЛ-інфекцією;

надання психологічної допомоги;

профілактика та лікування опортуністичних інфекцій;

організація заходів щодо попередження і лікування супутніх захворювань;

постконтактна та доконтактна медикаментозна профілактика ВІЛ-інфекції.

Звертатися можна без направлення, незалежно від місця реєстрації.

Прийом проводиться за адресою вул. Юрія Руфа, 12, каб. 41, 46. Телефон: (09-81) 54-08-16. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 8.00 до 15.12.

Також отримати безкоштовне та конфіденційне консультування та пройти тестування можна, звернувшись до сімейного лікаря в кожному ПМСД міста.

Раніше ми писали, що у Кременчуцькому шпиталі для ветеранів війни допомагатимуть людям, які живуть з ВІЛ.