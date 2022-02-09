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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуцькому шпиталі для ветеранів війни допомагатимуть людям, які живуть з ВІЛ

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 353

 

До речі, також у медзакладі можна пройти вакцинацію від коронавірусу

У Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі для ветеранів війни запрацював кабінет «Довіра», який надаватиме спеціалізовану медичну допомогу та підтримку людям, які живуть з ВІЛ. Про це написала на сторінці у фейсбуці «АТО Кременчуцький обласний клінічний шпиталь» Інна Пугач.

У цьому кабінеті можна буде пройти анонімне безкоштовне тестування та консультування на ВІЛ-інфекції. Звичайно, там дотримуватимуться умов щодо конфіденційності персональних даних, даних про стан здоров'я, поважатимуть особисті права та свободи громадян.

У дописі також йшлося про те, що кременчужани без черг можуть отримати у шпиталі бустерну дозу вакцини від коронавірусу (в кабінеті щеплень). Кабінет працює з 8.00 щодня, крім вихідних. Для вакцинації треба взяти з собою паспорт.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: госпиталь вакцинация ВІЛ
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