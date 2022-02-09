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Тепер остаточно: кременчуцькі школярі ще два тижні вчитимуться онлайн

Сьогодні, 10:39 Переглядів: 1 340 Коментарів: 2

 

Дистанційний режим роботи буде також у спортивних, культурних та позашкільних закладів

9 лютого місцева комісія ТЕБ і НС таки відправила школярів ще на два тижні (до 25 лютого) вчитися онлайн, щоб стабілізувати ситуацію із захворюваністю. Дистанційний режим роботи буде також у спортивних, культурних та позашкільних закладів.

Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко доповіла, що у місті й досі напружена ситуація з захворюваністю. У Кременчуці циркулюють два штами коронавірусу – «Дельта» та «Омікрон», але більше інфікованих саме «Омікроном». Щоденно виявляють більше 200 нових випадків коронавірусу, серед них саме у дітей – від 10 до 30. Протягом останніх 9 днів 129 дітей захворіли на COVID-19.

Наразі вдома від коронавірусної хвороби лікується 94 дитини, а 1108 – від інших інфекцій. Крім того, у лікарні лежить 39 діток з діагнозом COVID-19. За словами Людмили Пономаренко, у дитячій лікарні є 60 ліжок, і були дні, коли кількість ушпиталених дітей сягала 53. Тому про всяк випадок у медзакладі розгорнули ще додатково 20 ліжок для госпіталізації маленьких пацієнтів з ковідом.

Директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик доповів, що з 2169 працівників шкіл хворіють 520, і це 24% від загальної кількості.

Порівняти медичну статистику з попередніми даними можна ТУТ.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: dyvys.info
Теги: дети заболеваемость коронавірус коронавирус карантин школа
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Коментарі: 2

238
1
ags:
Сьогодні, 11:19

Поняли, что давить на количество заболевших детей нет смысла и перешли на процент болеющих педагогов. А как же тот факт, что все они были вакцинированы? 24% - это дофигищная цифра. А ещё больничный настойчиво уговаривают не открывать, если лёгкая форма.


10 3
1 331
antikola:
Сьогодні, 12:40

Цитата: ags
. А как же тот факт, что все они были вакцинированы? 24% - это дофигищная цифра
зато в легенькой форме же!smile


1 0

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