Тепер остаточно: кременчуцькі школярі ще два тижні вчитимуться онлайн

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Дистанційний режим роботи буде також у спортивних, культурних та позашкільних закладів

9 лютого місцева комісія ТЕБ і НС таки відправила школярів ще на два тижні (до 25 лютого) вчитися онлайн, щоб стабілізувати ситуацію із захворюваністю. Дистанційний режим роботи буде також у спортивних, культурних та позашкільних закладів.

Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко доповіла, що у місті й досі напружена ситуація з захворюваністю. У Кременчуці циркулюють два штами коронавірусу – «Дельта» та «Омікрон», але більше інфікованих саме «Омікроном». Щоденно виявляють більше 200 нових випадків коронавірусу, серед них саме у дітей – від 10 до 30. Протягом останніх 9 днів 129 дітей захворіли на COVID-19.

Наразі вдома від коронавірусної хвороби лікується 94 дитини, а 1108 – від інших інфекцій. Крім того, у лікарні лежить 39 діток з діагнозом COVID-19. За словами Людмили Пономаренко, у дитячій лікарні є 60 ліжок, і були дні, коли кількість ушпиталених дітей сягала 53. Тому про всяк випадок у медзакладі розгорнули ще додатково 20 ліжок для госпіталізації маленьких пацієнтів з ковідом.

Директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик доповів, що з 2169 працівників шкіл хворіють 520, і це 24% від загальної кількості.

Порівняти медичну статистику з попередніми даними можна ТУТ.