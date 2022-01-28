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Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Які симптоми найчастіше зустрічаються у тих, хто захворів на штам коронавірусу «Омікрон»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 741

 

Прояви «Омікрону» у хворих здаються схожими на застуду

Міністерство охорони здоров'я України роз'яснило, які симптоми найчастіше зустрічаються у тих, хто захворів на новий штам коронавірусу «Омікрон».

Що відомо про новий штам коронавірусу «Омікрон»

Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на «Омікрон» найчастіше спостерігають:

  • нежить (73%);
  • головний біль (67,5%);
  • втому (63,5);
  • чхання (60%);
  • біль у горлі (59,6%).

Водночас не виявили суттєвої відмінності від симптомів штаму «Дельта», який наразі домінує в Україні. У разі зараження на цей штам разом із вказаними вище симптомами також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

«Омікрон» вже у Кременчуці, але підтвердити це поки що немає можливості

Також американські вчені з'ясували, що при захворюванні на штам «Омікрон» у хворих може спостерігатися біль у вухах. Найчастіше «Омікрон» вражає верхні дихальні шляхи (рот, ніс), саме це спричиняє біль у вухах.

Експерти радять не ігнорувати біль у вухах, адже це може бути важливою ознакою захворювання. У разі появи симптомів одразу зверніться до сімейного лікаря.

Попри те, що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: radiologybusiness.com
Теги: коронавірус коронавирус Омікрон симптоми
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