Які симптоми найчастіше зустрічаються у тих, хто захворів на штам коронавірусу «Омікрон»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 741

Міністерство охорони здоров'я України роз'яснило, які симптоми найчастіше зустрічаються у тих, хто захворів на новий штам коронавірусу «Омікрон».

Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на «Омікрон» найчастіше спостерігають:

нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втому (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Водночас не виявили суттєвої відмінності від симптомів штаму «Дельта», який наразі домінує в Україні. У разі зараження на цей штам разом із вказаними вище симптомами також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

Також американські вчені з'ясували, що при захворюванні на штам «Омікрон» у хворих може спостерігатися біль у вухах. Найчастіше «Омікрон» вражає верхні дихальні шляхи (рот, ніс), саме це спричиняє біль у вухах.

Експерти радять не ігнорувати біль у вухах, адже це може бути важливою ознакою захворювання. У разі появи симптомів одразу зверніться до сімейного лікаря.

Попри те, що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.