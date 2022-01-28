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Кременчук, Полтавщина

Яке фото від Полтавщини обрали переможцем на конкурсі «Вікі любить Землю»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 419 Коментарів: 1

 

Це аерофото Мгарського Спасо-Преображенського монастиря, яке зробила Катерина Поліщук

Переможцем номінації «Найкраща фотографія Полтавської області 2021» в українській частині міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки»* стало аерофото Мгарського Спасо-Преображенського монастиря, яке зробила Катерина Поліщук.

Преображенський Мгарський чоловічий монастир заснували у 1619 році на кошти княгині Раїни Вишневецької (Могилянки). Його населення складалося здебільшого з колишніх запорозьких козаків. Монастир існував до 6 серпня 1919 року, коли більшовики розстріляли ченців на чолі з ігуменом Амвросієм. Пізніше на території колишнього монастиря була дитяча колонія, дисциплінарний батальйон, військові склади, а пізніше споруду передали під піонерський табір. У травні 1993 року в Мгарській обителі відновили чоловічий монастир.

*«Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments) – міжнародний фотоконкурс культурних пам’яток, метою якого є зібрати світлини для ілюстрування статей у Вікіпедії, Вікімандрах та інших вікіпроєктах, а також привернути увагу людей до культурної спадщини. Конкурс проходить щорічно у понад 50 країнах світу. У 2021 році в Україні він відбувся удесяте. Загалом протягом 2012—2021 років у межах конкурсу завантажили понад 350 тисяч світлин українських пам’яток, сфотографовано понад 39 тисяч пам’яток нашої країни (42%), у ньому взяло участь майже 3500 людей.

У списку пам’яток Полтавської області є 3404 об’єкти, з них трохи більше половини – 1806 пам’яток – вже мають фото у Вікісховищі (53%). Цього року 25 конкурсантів завантажили 1083 фото 368 об’єктів культурної спадщини (з них світлини 89 пам’яток завантажені вперше). Усього за час проведення конкурсу у номінації брали участь 244 автори.

Нагадаємо, у категорії «Повноводні річки України» фото «грозової» Пивихи стало кращим від Полтавщини.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: фотографии фотоконкурс конкурс монастырь
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Коментарі: 1

302
cenzor:
Сьогодні, 15:07

красиво


2 0
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