Фото «грозової» Пивихи стало кращим від Полтавщини на конкурсі «Вікі любить Землю»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 759

Стали відомі переможці української частини міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить Землю» 2021, експертне журі обрало найкращі світлини у різних регіонах нашої країни. Від Полтавської області кращим стало фото гори Пивихи під назвою «Дощі». Його віднесли до умовної категорії «Повноводні річки України».

Автор D.a.filin зробив світлину у ландшафтному заказнику «Гора Пивиха». Нагадаємо, це підвищення утворилося внаслідок дії льодовика дніпровського зледеніння. Воно розташоване на лівому березі Дніпра, неподалік від південної околиці смт Градизьк.

Цього року учасники фотоконкурсу завантажили 342 фото з 33 об’єктів природно-заповідного фонду Полтавської області. Загалом за дев’ять років конкурсу вдалося зібрати світлини 215 із 396 природних парків, заказників, заповідників та інших природних територій, що перебувають під охороною держави. Значна частина (46%) об’єктів природно-заповідного фонду області усе ще не представлені у Вікіпедії власними фото.

Переглянути інших переможців можна ТУТ.