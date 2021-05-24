Кременчужан запрошують до участі у фотоконкурсі «Вікі любить Землю»

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 95

Конкурс «Вікі любить Землю» є частиною міжнародного фотоконкурсу Wiki Loves Earth, започаткованого у 2013 році. Цього року в ньому візьмуть участь понад 30 країн світу, а в Україні конкурс проводитимуть дев’ятий рік поспіль.





Взяти участь в конкурсі можуть усі охочі – як професіональні фотографи, так і аматори. Для цього потрібно з 1 по 30 червня завантажити фото власного авторства, зроблені у національних природних парках, заказниках або ботанічних садах. Це можуть бути фотографії краєвидів, дерев, що є ботанічними пам’ятками, макрофото флори і фауни природно-заповідного фонду України.





Списки пам’яток та інструкції із завантаження фото доступні на сторінці конкурсу у Вікісховищі.





Конкурсні списки містять понад 8000 об’єктів природно-заповідного фонду України, половина з яких є на фотографіях учасників конкурсу минулих років. Водночас близько 4000 природних пам’яток не представлені на жодній фотографії.





Основних номінацій в конкурсі дві: «кількісна» та «якісна». У першій відзначатимуть учасників, які сфотографують найбільше об’єктів (бажано тих, які ще недостатньо висвітлені у Вікісховищі). В другій номінації журі обере найкращі фото кожного з 27 регіонів України, а з них – 10 кращих. Для міжнародного етапу будуть окремо відібрані 15 світлин у двох категоріях: пейзажні фото та макрофото тварин, рослин і грибів.





Деталі конкурсу можна дізнатися за посиланням.





Для отримання інформації можна також написати на e-mail: info@wikimedia.org.ua або звернутися за телефоном: (+38050) 050-68-14.