Слюсар або шоколадник? Заклади професійної освіти Полтавщини введуть нові спеціальності

Під час наради у голови облдержадміністрації 24 травня розповіли деталі Регіонального плану розвитку професійної та професійно-технічної освіти на 2020-2022 роки. Про таке повідомляє веб-портал Полтавської ОДА.
Заступник директора Департаменту освіти і науки Галина Власюк повідомила, що зараз триває модернізація 7 закладів професійної освіти, на базі яких створять центр професійно-технічної освіти та 2 вищих професійних училища.
5 закладів професійної освіти подали заявки на конкурс щодо створення у 2021 році навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти за профілями «Шоколадник. Адміністратор (господар залу)», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Швачка. Кравець. Закрійник», «Електрогазозварник» та «Автомобільний транспорт».
Передбачається проліцензувати 8 нових сучасних спеціальностей:
Стратегією розвитку Полтавської області до 2027 року передбачається придбання обладнання та навчальної техніки для 13 закладів професійної освіти на суму 58,7 мільйонів гривень. Ще 41,9 мільйонів виділять на створення безпечних умов навчання для здобувачів освіти.