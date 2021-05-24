Слюсар або шоколадник? Заклади професійної освіти Полтавщини введуть нові спеціальності

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 633

Під час наради у голови облдержадміністрації 24 травня розповіли деталі Регіонального плану розвитку професійної та професійно-технічної освіти на 2020-2022 роки. Про таке повідомляє веб-портал Полтавської ОДА.





Заступник директора Департаменту освіти і науки Галина Власюк повідомила, що зараз триває модернізація 7 закладів професійної освіти, на базі яких створять центр професійно-технічної освіти та 2 вищих професійних училища.





- Очікувана мережа на кінець 2022 року становитиме 24 заклади професійної (професійно-технічної) освіти. З метою оновлення освітнього середовища ведеться системна робота щодо відкриття в області інноваційних навчально-практичних центрів. Наразі в області їх 11,– розповіла Галина Власюк.





5 закладів професійної освіти подали заявки на конкурс щодо створення у 2021 році навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти за профілями «Шоколадник. Адміністратор (господар залу)», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Швачка. Кравець. Закрійник», «Електрогазозварник» та «Автомобільний транспорт».









Передбачається проліцензувати 8 нових сучасних спеціальностей:

комп’ютерні науки;

харчові технології;

авторемонтник;

варник харчової сировини та продуктів;

оператор лінії у виробництві харчової продукції;

електромеханік із ремонту та обслуговування електронної медичної апаратури;

машиніст дорожньо-будівельних машин;

агент з організації туризму.





Стратегією розвитку Полтавської області до 2027 року передбачається придбання обладнання та навчальної техніки для 13 закладів професійної освіти на суму 58,7 мільйонів гривень. Ще 41,9 мільйонів виділять на створення безпечних умов навчання для здобувачів освіти.