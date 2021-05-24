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Будьте готовими, що до кінця дня погода нас ще «порадує»
Під Кременчуком дорогу засипало градом, про що у редакцію повідомили очевидці. Так виглядає зараз дорога на Горішні Плавні.
Доповнено:
Так після граду виглядали дачі біля Рижівського кар'єру.