Під Кременчуком дорогу засипало градом (доповнено)

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 5 574

Будьте готовими, що до кінця дня погода нас ще «порадує»

Під Кременчуком дорогу засипало градом, про що у редакцію повідомили очевидці. Так виглядає зараз дорога на Горішні Плавні.













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Так після граду виглядали дачі біля Рижівського кар'єру.



