Кременчук

Під Кременчуком дорогу засипало градом (доповнено)

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 5 574

 

Будьте готовими, що до кінця дня погода нас ще «порадує»

Під Кременчуком дорогу засипало градом, про що у редакцію повідомили очевидці. Так виглядає зараз дорога на Горішні Плавні.


Літо не балує: синоптики врочать Кременчуку грози і шквальний вітер



 Доповнено:


Так після граду виглядали дачі біля Рижівського кар'єру.


 

3
Автор: Руслана Горгола Фото: Драйв2 Кременчуг, читачка Анжеліка
Теги: шторм град
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх