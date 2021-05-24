28 травня у Крюкові відключать холодну воду

«Кременчукводоканал» замінюватиме засувки діаметром 100 мм по вул. Василя Сухомлинського, буд. 4, через це деякі будинки у Крюкові залишаться без води з 8.00 до закінчення робіт (орієнтовно 20.00).
Припинять централізоване водопостачання у багатоквартирних, приватних будинках, установах і організаціях згідно переліку:
У період проведення робіт, відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.
«Кременчукводоканал» просить зробити необхідний запас води. Контактні телефон: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.