28 травня у Крюкові відключать холодну воду

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Частина будинків залишиться без води через заміну засувки

«Кременчукводоканал» замінюватиме засувки діаметром 100 мм по вул. Василя Сухомлинського, буд. 4, через це деякі будинки у Крюкові залишаться без води з 8.00 до закінчення робіт (орієнтовно 20.00).





Припинять централізоване водопостачання у багатоквартирних, приватних будинках, установах і організаціях згідно переліку:

вул. Василя Сухомлинського, буд. 6;

вул. Олександра Білаша, буд. 8, 12;

набережна Лейтенанта Дніпрова, буд. 46, 46А.

У період проведення робіт, відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.





«Кременчукводоканал» просить зробити необхідний запас води. Контактні телефон: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.