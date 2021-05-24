Четверо учнів ліцею «Політ» стали призерами Всеукраїнського конкурсу МАН

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 571

Навчальний заклад на конкурсі-захисті представляло шестеро учнів та учениць

Четверо учнів ліцею «Політ» стали призерами ІІІ (фінального) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, який відбувся 14-17 травня.





Диплом першого ступеня та абсолютну перемогу (95,5 балів) отримав Теодор Котляров - учень 9 класу (науковий керівник Тетяна Лисенко) у секції «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми».



Друге місце посів десятикласник Тімур Ткаченко (науковий керівник Тетяна Лисенко) у секції «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту».



Дипломи третього ступеня здобули учень 10 класу Владислав Федірко (науковий керівник Тетяна Лисенко) у секції «Комп'ютерні системи та мережі» та учень 11 класу Володимир Федоренко (науковий керівник Антоніна Мельник) у секції «Астрономія та астрофізика».





Загалом ліцей «Політ» на конкурсі-захисті представляло шестеро учнів та учениць.



