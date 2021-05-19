9 кременчуцьких ліцеїстів вибороли призові місця у Всеукраїнському конкурсі МАН

Ще дві учениці Кременчуцького ліцею №25 «Гуманітарний колегіум» одержали нагороди «Приз глядацьких симпатій»
У цьому навчальному році команда юних науковців Кременчука виборола у ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України 9 призових місць: три – других та шість – третіх. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.
|
Назва навчального закладу
|
Як звуть учня
|
Секція МАН
|
Місце
|
ПІБ наукового керівника
|
Ліцей №4 «Кремінь»
|
Хижняк
Марія
|
Біологія людини
|
ІІ
|
Шерстюк Віталій
|
Ліцей №4 «Кремінь»
|
Паливода
Юлія
|
Охорона довкілля та раціональне природокористування
|
ІІ
|
Никифорова Олена, Кожева Світлана
|
Ліцей №4 «Кремінь»
|
Соколов Олександр
|
Хімія
|
ІІІ
|
Джавахішвілі Сергій
|
Ліцей №5 імені Т.Г. Шевченка
|
Красницька
Анна
|
Теології, релігієзнавства та історії релігії
|
ІІІ
|
Барановська Мар‘яна
|
Ліцей №11 «Гарант»
|
Бубнова
Вікторія
|
Соціологія
|
ІІІ
|
Щурик Наталія
|
Ліцей №11 «Гарант»
|
Лактіонов
Юрій
|
Технології програмування
|
ІІІ
|
Лактіонов Юрій
|
Ліцей №11 «Гарант»
|
Безштанько Вікторія
|
Кримськотатарська гуманітаристика
|
ІІІ
|
Маркевич Віта
|
Ліцей №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя
|
Іващенко
Яна
|
Англійська мова
|
ІІ
|
Бондар Оксана
|
Ліцей №30 «Олімп»
імені Н.М. Шевченко
|
Щобак
Марк
|
Психологія
|
ІІІ
|
Давидова Оксана
|
|
|
ІІ місце:
|
3
|
|
|
|
ІІІ місце:
|
6
|
|
|
|
Усього:
|
9
|
Крім того, дві учениці Кременчуцького ліцею №25 «Гуманітарний колегіум» Вікторія Ліпошко (вчитель Онищенко О.В.) та Тетяна Котляр (вчитель Огняна Н.М) одержали нагороди «Приз глядацьких симпатій ІІІ етапу Всеукраїнського загальнонаціонального конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук України 2021 року» за результатами голосування в конкурсі постерів. Дівчата отримали річний абонемент на відвідування Музею науки та книгу «Хімія повсякдення» у подарунок.