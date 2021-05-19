9 кременчуцьких ліцеїстів вибороли призові місця у Всеукраїнському конкурсі МАН

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 546

У цьому навчальному році команда юних науковців Кременчука виборола у ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України 9 призових місць: три – других та шість – третіх. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.





Список ліцеїстів -переможців

Назва навчального закладу Як звуть учня Секція МАН Місце ПІБ наукового керівника Ліцей №4 «Кремінь» Хижняк Марія Біологія людини ІІ Шерстюк Віталій Ліцей №4 «Кремінь» Паливода Юлія Охорона довкілля та раціональне природокористування ІІ Никифорова Олена, Кожева Світлана Ліцей №4 «Кремінь» Соколов Олександр Хімія ІІІ Джавахішвілі Сергій Ліцей №5 імені Т.Г. Шевченка Красницька Анна Теології, релігієзнавства та історії релігії ІІІ Барановська Мар‘яна Ліцей №11 «Гарант» Бубнова Вікторія Соціологія ІІІ Щурик Наталія Ліцей №11 «Гарант» Лактіонов Юрій Технології програмування ІІІ Лактіонов Юрій Ліцей №11 «Гарант» Безштанько Вікторія Кримськотатарська гуманітаристика ІІІ Маркевич Віта Ліцей №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя Іващенко Яна Англійська мова ІІ Бондар Оксана Ліцей №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко Щобак Марк Психологія ІІІ Давидова Оксана ІІ місце: 3 ІІІ місце: 6 Усього: 9

Крім того, дві учениці Кременчуцького ліцею №25 «Гуманітарний колегіум» Вікторія Ліпошко (вчитель Онищенко О.В.) та Тетяна Котляр (вчитель Огняна Н.М) одержали нагороди «Приз глядацьких симпатій ІІІ етапу Всеукраїнського загальнонаціонального конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук України 2021 року» за результатами голосування в конкурсі постерів. Дівчата отримали річний абонемент на відвідування Музею науки та книгу «Хімія повсякдення» у подарунок.