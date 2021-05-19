Кременчук, Освіта

9 кременчуцьких ліцеїстів вибороли призові місця у Всеукраїнському конкурсі МАН

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Ще дві учениці Кременчуцького ліцею №25 «Гуманітарний колегіум» одержали нагороди «Приз глядацьких симпатій»

У цьому навчальному році команда юних науковців Кременчука виборола у ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України 9 призових місць: три – других та шість – третіх. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.


Список ліцеїстів-переможців

 

Назва навчального закладу

Як звуть учня

Секція МАН

Місце

ПІБ наукового керівника

Ліцей №4 «Кремінь»

Хижняк

Марія

Біологія людини

ІІ

Шерстюк Віталій

Ліцей №4 «Кремінь»

Паливода

Юлія

Охорона довкілля та раціональне природокористування

ІІ

Никифорова Олена, Кожева Світлана

Ліцей №4 «Кремінь»

Соколов Олександр

Хімія

ІІІ

Джавахішвілі Сергій

Ліцей №5 імені Т.Г. Шевченка

Красницька

Анна

Теології, релігієзнавства та історії релігії

ІІІ

Барановська Мар‘яна

Ліцей №11 «Гарант»

Бубнова

Вікторія

Соціологія

ІІІ

Щурик Наталія

Ліцей №11 «Гарант»

Лактіонов

Юрій

Технології програмування

ІІІ

Лактіонов Юрій

Ліцей №11 «Гарант»

Безштанько Вікторія

Кримськотатарська гуманітаристика

ІІІ

Маркевич Віта

Ліцей №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя

Іващенко

Яна

Англійська мова

ІІ

Бондар Оксана

Ліцей №30 «Олімп»

імені Н.М. Шевченко

Щобак

Марк

Психологія

ІІІ

Давидова Оксана

 

 

ІІ місце:

3

 

 

 

ІІІ місце:

6

 

 

 

Усього:

9

 

 

Крім того, дві учениці Кременчуцького ліцею №25 «Гуманітарний колегіум» Вікторія Ліпошко (вчитель Онищенко О.В.) та Тетяна Котляр (вчитель Огняна Н.М) одержали нагороди «Приз глядацьких симпатій ІІІ етапу Всеукраїнського загальнонаціонального конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук України 2021 року» за результатами  голосування в конкурсі постерів. Дівчата отримали річний абонемент на відвідування Музею науки та книгу «Хімія повсякдення» у подарунок.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: opu.ua
Теги: МАН школьники
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