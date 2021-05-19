Український гурт Go_A став фіналістом Євробачення-2021

Фінал конкурсу відбудеться 22 травня
Представник України на Пісенному конкурсі Євробачення гурт Go_A проходить у фінал конкурсу, який відбудеться 22 травня.
До фіналу потрапили представники таких країн:
- Норвегія: співак TIX — «Fallen Angel»;
- Ізраїль: співачка Eden Alene — «Set Me Free»;
- Росія: Manizha з піснею «Russian Woman»;
- Азербайджан: співачка Efendi — «Mata Hari»;
- Мальта: Destiny з піснею «Je Me Casse»;
- Литва: гурт The Roop — «Discoteque»;
- Кіпр: співачка Elena Tsagrinou з піснею «El Diablo»;
- Швеція: співак Tusse — «Voices»;
- Бельгія: гурт Hooverphonic з піснею «The Wrong Place»;
- Україна: гурт Go_A — «SHUM».
Другий півфінал конкурсу відбудеться вже у четвер, 20 травня, його можна буде побачити на платформах Суспільного мовника. Після
цього стане відомим повний список фіналістів.