Український гурт Go_A став фіналістом Євробачення-2021

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Представник України на Пісенному конкурсі Євробачення гурт Go_A проходить у фінал конкурсу, який відбудеться 22 травня.





До фіналу потрапили представники таких країн:

Норвегія: співак TIX — «Fallen Angel»;

Ізраїль: співачка Eden Alene — «Set Me Free»;

Росія: Manizha з піснею «Russian Woman»;

Азербайджан: співачка Efendi — «Mata Hari»;

Мальта: Destiny з піснею «Je Me Casse»;

Литва: гурт The Roop — «Discoteque»;

Кіпр: співачка Elena Tsagrinou з піснею «El Diablo»;

Швеція: співак Tusse — «Voices»;

Бельгія: гурт Hooverphonic з піснею «The Wrong Place»;

Україна: гурт Go_A — «SHUM».

Другий півфінал конкурсу відбудеться вже у четвер, 20 травня, його можна буде побачити на платформах Суспільного мовника. Після

цього стане відомим повний список фіналістів.



