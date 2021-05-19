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Український гурт Go_A став фіналістом Євробачення-2021

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Фінал конкурсу відбудеться 22 травня

Представник України на Пісенному конкурсі Євробачення гурт Go_A проходить у фінал конкурсу, який відбудеться 22 травня. 


До фіналу потрапили представники таких країн:

  • Норвегія: співак TIX — «Fallen Angel»;
  • Ізраїль: співачка Eden Alene — «Set Me Free»;
  • Росія: Manizha з піснею «Russian Woman»;
  • Азербайджан: співачка Efendi — «Mata Hari»;
  • Мальта: Destiny з піснею «Je Me Casse»;
  • Литва: гурт The Roop — «Discoteque»;
  • Кіпр: співачка Elena Tsagrinou з піснею «El Diablo»;
  • Швеція: співак Tusse — «Voices»;
  • Бельгія: гурт Hooverphonic з піснею «The Wrong Place»;
  • Україна: гурт Go_A — «SHUM».

Другий півфінал конкурсу відбудеться вже у четвер, 20 травня, його можна буде побачити на платформах Суспільного мовника. Після

цього стане відомим повний список фіналістів. 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Евровидение
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