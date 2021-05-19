Директорка лікарні «Кременчуцька» стала лауреатом Премії Полтавської облради ім. Скліфосовського (уточнено)

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Директорка лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова стала лауреатом Премії Полтавської обласної ради імені М.В. Скліфосовського у 2021 році у номінації «Кращий керівник закладу охорони здоров’я». Про це повідомляє Полтавська обласна рада.





Засідання журі Премії відбулося 17 травня. Її заснували для підвищення авторитету професії лікаря у суспільстві, рівня мотивації праці медиків.





Цьогоріч Премією відзначать кращих медичних працівників у семи номінаціях – «Кращий лікар-хірург», «Кращий лікар загальної практики-сімейної медицини», «Кращий вузькопрофільний фахівець галузі охорони здоров’я», «Кращий керівник закладу охорони здоров’я», «Краща медична сестра (фельдшер, акушерка)», «Кращий лікар будинку-інтернату (пансіонату)», «Краща медична сестра будинку-інтернату (пансіонату)».





Лауреати Премії отримають дипломи та грошові винагороди, а номінанти – подяки.