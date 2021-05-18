Ковід у Кременчуці 18 травня: двоє померли, 27 хворих

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18 травня в місті зареєстрували двадцять сім нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.



За даними мерії, захворіли вісімнадцять жінок віком від 29 до 81 років, сім чоловіків віком від 19 до 79 років, одна дитина трьох років та підліток сімнадцяти років. Із вперше виявлених випадків захворювання двадцять три пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарі, а чотири – лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується сто вісімнадцять осіб. Одужало сорок три пацієнти.



На жаль, померли два пацієнти: жінка 84 років та чоловік 74 років.



Всього в Кременчуці налічують 8967 інфікованих, одужало 8100, померло 252.