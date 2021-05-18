Кременчук, Споживач, Україна, Світ

Уряд розробив механізми перерахунку за неякісні комунальні послуги: проєкт постанови

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 091 Коментарів: 7

 

Розпочалося громадське обговорення документу

Пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України повідомляє, що з 18 травня протягом 15 днів триватимуть громадські обговорення проєкту нової постанови – «Про затвердження Порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості».


Документ спрямований на покращення якості надання комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення. В документі передбачені кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг.


Також у проєкті постанови визначені особливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг залежно від виду договору, укладеного між виконавцем і споживачем, умов нарахування плати за ці послуги.


Зокрема, перерахунок за неякісну послугу буде здійснюватися надавачем послуги на підставі складеного акту-претензії. Якщо акт надійде від одного споживача, який проживає в багатоквартирному будинку, перерахунок буде здійснюватися для всього будинку.


Звіт за результатами обговорення опублікують на офіційному вебсайті Мінрегіону у рубриці «Результати публічного громадського обговорення».


З деталями проєкту постанови можна ознайомитися за посиланням.

2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: проєкт постанови перерахунок комунальні послуги
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 7

1 160
hunter:
Сьогодні, 18:10

Все что можно доказать -это электричество,частота и напряжение.А что по воде и газу,так им забашляют и они не будут делать правдивых заключений.

 


2 0
3 044
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:20

Цитата: hunter
Все что можно доказать -это электричество,частота и напряжение
ошибаетесь. Был случай отвалился ноль у электриков в распредшкафу в подвале, получили 300 с лишним в розетках. Итог- стиралки. микроволновки, телевизоры. БП приказали долго жить. У меня роутер и БП ноутбука.Отремонтировал.  Остальное успел выдернуть.Соседи не успели, кто на работе был. Я удивляюсь как пожара не было, около часа по времени такая напруга была, пока электрики примчали. Напряжение в розетке было замеряно и сфотографировано. Разорвавшиеся конденсаторы в БП были предоставлены и показаны в Полтаваоблэнерго. И что? Да ничего, никто ничего не возместил


3 0
1 160
hunter:
Сьогодні, 18:49

Цитата: zzzzzz

Цитата: hunter
Все что можно доказать -это электричество,частота и напряжение
ошибаетесь. Был случай отвалился ноль у электриков в распредшкафу в подвале, получили 300 с лишним в розетках. Итог- стиралки. микроволновки, телевизоры. БП приказали долго жить. У меня роутер и БП ноутбука.Отремонтировал.  Остальное успел выдернуть.Соседи не успели, кто на работе был. Я удивляюсь как пожара не было, около часа по времени такая напруга была, пока электрики примчали. Напряжение в розетке было замеряно и сфотографировано. Разорвавшиеся конденсаторы в БП были предоставлены и показаны в Полтаваоблэнерго. И что? Да ничего, никто ничего не возместил

Ну обрыв 0,это аварийная ситуация и явно компенсации не будет.


0 0
3 044
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:19

Цитата: hunter
Ну обрыв 0,это аварийная ситуация и явно компенсации не будет.
это не аварийная ситуация, а не выполнение ППР. Они как раз и созданы, что бы небыло аварийных ситуаций. Если там никто никогда не перебирал клемники и вследствие этого отгнил или тупо отгорел от неконтакта ноль, то это называется разгильдяйство, а не авария.


3 0
320
Хатаб:
Сьогодні, 20:05

Щодо гарячої води, то було б правильно дозволити ставити лічильники, які рахують саме гарячу, а не просто воду.


4 0
272
Andron777:
Сьогодні, 21:21

Цитата: zzzzzz
Был случай отвалился ноль у электриков в распредшкафу
Если ноль отваливается то остается одна фаза и пусть на ней будет даже 1000 вольт, без ноля в розетке ничего гореть не будет. А вот если вместо ноля в розетке будет еще одна фаза, то получится 380 вольт. 


0 1
3 044
1
zzzzzz:
Сьогодні, 21:39

Цитата: Andron777
Если ноль отваливается то остается одна фаза и пусть на ней будет даже 1000 вольт, без ноля в розетке ничего гореть не будет
smile почитайте теорию,обрыв нуля в трехфазной цепи и как устроено электропитание в многоэтажках.



Потом такие электрики и делают ппр.



если в подъезде 30 квартир, и в каждую квартиру подводится электричество с напряжением 220В, распределение трех фаз будет таким: фаза А – 10 квартир, фаза В – 10 квартир, фаза С – 10 квартир.один стояк квартир (например 10 квартир на фазе А) может оказаться сильно загруженным, а другой стояк квартир (на фазе В) остается мало задействованным. В такой ситуации происходит дисбаланс (перекос по фазе) нагрузок в трехфазной схеме. В случае если ноль отгорел и на трех фазах нагрузка равномерная, например по 5 кВт на каждой фазе - то у каждого потребителя будет напряжение 220В до тех пор, пока один из потребителей не сделает перекос по мощности на своей фазе. В таком случае у этого потребителя в сети окажется напряжение 380В а на других фазах оно упадет до значений 20В-80В.

0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх