Уряд розробив механізми перерахунку за неякісні комунальні послуги: проєкт постанови

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 091 Коментарів: 7

Пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України повідомляє, що з 18 травня протягом 15 днів триватимуть громадські обговорення проєкту нової постанови – «Про затвердження Порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості».





Документ спрямований на покращення якості надання комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення. В документі передбачені кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг.





Також у проєкті постанови визначені особливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг залежно від виду договору, укладеного між виконавцем і споживачем, умов нарахування плати за ці послуги.





Зокрема, перерахунок за неякісну послугу буде здійснюватися надавачем послуги на підставі складеного акту-претензії. Якщо акт надійде від одного споживача, який проживає в багатоквартирному будинку, перерахунок буде здійснюватися для всього будинку.





Звіт за результатами обговорення опублікують на офіційному вебсайті Мінрегіону у рубриці «Результати публічного громадського обговорення».





З деталями проєкту постанови можна ознайомитися за посиланням.