На Пушкіна та Першотравневій завтра відключать воду

19 травня «Кременчукводоканал» виконуватиме аварійну заміну 4-х засувок на перехресті вулиці Першотравневої та бульвару Пушкіна, тож у деяких будинках відключать воду з 8.30 до закінчення робіт (орієнтовно до 20.00).
У зв'язку з переключеннями на водопровідній мережі та у період виконання робіт припинять централізоване водопостачання у багатоквартирних, приватних будинках, установах і організаціях згідно переліку:
У період заміни засувок, а також під час відновлення водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.
«Кременчукводоканал» просить зробити необхідний запас води. Контактні телефон: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.