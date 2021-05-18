Кременчук, Споживач

На Пушкіна та Першотравневій завтра відключать воду

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Причина – аварійна заміна 4-х засувок

19 травня «Кременчукводоканал» виконуватиме аварійну заміну 4-х засувок на перехресті вулиці Першотравневої та бульвару Пушкіна, тож у деяких будинках відключать воду з 8.30 до закінчення робіт (орієнтовно до 20.00).


У зв'язку з переключеннями на водопровідній мережі та у період виконання робіт припинять централізоване водопостачання у багатоквартирних, приватних будинках, установах і організаціях згідно переліку:

  • бульвар Пушкіна, буд. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20; організації за буд. 8А «Стоматологія», 12А «Кулиничі»;
  • вулиця Першотравнева, буд. 25, 27, 29/5 (у т.ч. Автозаводський районний суд); організації за буд. 20А «Бізнес-Букет».

У період заміни засувок, а також під час відновлення водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.


«Кременчукводоканал» просить зробити необхідний запас води. Контактні телефон: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: бульвар Пушкіна відключення води Кременчукводоканал
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