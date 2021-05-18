Кременчук

Де у Кременчуці відключатимуть світло 19 травня

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 474

 

Назвали адреси, за якими проводитимуть ремонтні роботи

ПАТ «Полтаваенерго» попереджає, що 19 травня у місті можливі тимчасові відключення електроенергії. Пов’язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах.


З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Миру, 3, 5а, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23.

З 8.00 до 17.00 відключення можливі за адресами:

  • вул. Великокохнівська;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Манагарова, 3а;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Суворова;
  • вул. Юрія Кондратюка;
  • пров. Кооперативний;
  • пров. Господарський;
  • пров. Декабристів;
  • туп. Юрія Кондратюка;
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключення
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