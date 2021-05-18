Де у Кременчуці відключатимуть світло 19 травня

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ПАТ «Полтаваенерго» попереджає, що 19 травня у місті можливі тимчасові відключення електроенергії. Пов’язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах.





З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

вул. Миру, 3, 5а, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23.

З 8.00 до 17.00 відключення можливі за адресами: