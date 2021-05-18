Де у Кременчуці відключатимуть світло 19 травня

Назвали адреси, за якими проводитимуть ремонтні роботи
ПАТ «Полтаваенерго» попереджає, що 19 травня у місті можливі тимчасові відключення електроенергії. Пов’язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах.
З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:
- вул. Миру, 3, 5а, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23.
З 8.00 до 17.00 відключення можливі за адресами:
- вул. Великокохнівська;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Манагарова, 3а;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Суворова;
- вул. Юрія Кондратюка;
- пров. Кооперативний;
- пров. Господарський;
- пров. Декабристів;
- туп. Юрія Кондратюка;
- 1-й пр. Юрія Кондратюка.