У центрі Кременчука «євробляхар» «прикинувся» автобусом

І вирулив на тротуар
18 травня на Першотравневій кременчужани помітили «євробляхаря» «замаскованого» під автобус. Відео до редакції надіслали здивовані читачі.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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