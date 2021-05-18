Кременчук, Дороги & Дурні

У центрі Кременчука «євробляхар» «прикинувся» автобусом

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 896

 

І вирулив на тротуар

18 травня на Першотравневій кременчужани помітили «євробляхаря» «замаскованого» під автобус. Відео до редакції надіслали здивовані читачі.


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Автор: ТелеграфЪ
Теги: водій
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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