Горишние Плавни вновь стали наименее загрязненным промгородом в Украине

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 497

Горишние Плавни вновь стали наименее загрязненным промгородом в Украине - по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА), который учитывает степень загрязнения по 5 приоритетным загрязняющим примесям. Город с результатом 1,9 оказался на последнем месте в 2020 году среди 39 городов Украины в которых рассчитывается индекс.





Следует отметить, что это не делает воздух Горишних Плавней самым чистым в Украине, а лишь найменее загрязненным среди 39 промгородов.

Измаил (2,8)

Светловодск (2,8)

Харьков (3,0)

Бровары (3,4)

Ивано-Франковск (3,6).

По данным Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) им.Б.Срезневского, далее в порядке возростания загрязнения идут:

Кременчуг по уровню загрязнения находится на 13-м месте с индексом 6,9. При этом в 2019 Кременчуг был аж на 21-м месте рейтинга с показателем 5,7, а в 2017 - на 18-м с показателем 6,3.





Среди городов с высоким уровнем загрязнения находились (в порядке снижения):

Мариуполь (15,7)

Камянское (14,8)

Днепр (14,1)

Кривой Рог (13,8)

Одесса (12,7).

Очень высокий и высокий уровень загрязнения воздуха был обусловлен по большей части значительными средними концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, окисла углерода, зависших веществ.





«При этом, общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины за 12 месяцев 2020 по показателю ИЗА снизился с 8,2 до 7,0 по сравнению с аналогичным периодом 2019 за счет среднегодового снижения содержания формальдегида, фенола и фтористого водорода. Такое улучшение качества воздуха произошло из-за снижения уровня промышленного производства в период пандемии», - констатируется в исследовании ЦГО.













Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины осуществлялась по данным наблюдений в 39 городах на 129 стационарных постах государственной системы мониторинга гидрометеослужбы. В атмосфере определялось содержимое 22 загрязняющих веществ, включая 8 тяжелых металлов.





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