Горишние Плавни вновь стали наименее загрязненным промгородом в Украине - по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА), который учитывает степень загрязнения по 5 приоритетным загрязняющим примесям. Город с результатом 1,9 оказался на последнем месте в 2020 году среди 39 городов Украины в которых рассчитывается индекс.
Кременчуг по уровню загрязнения находится на 13-м месте с индексом 6,9. При этом в 2019 Кременчуг был аж на 21-м месте рейтинга с показателем 5,7, а в 2017 - на 18-м с показателем 6,3.
Среди городов с высоким уровнем загрязнения находились (в порядке снижения):
Очень высокий и высокий уровень загрязнения воздуха был обусловлен по большей части значительными средними концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, окисла углерода, зависших веществ.
Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины осуществлялась по данным наблюдений в 39 городах на 129 стационарных постах государственной системы мониторинга гидрометеослужбы. В атмосфере определялось содержимое 22 загрязняющих веществ, включая 8 тяжелых металлов.
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