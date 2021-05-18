Міністр оборони та Віце-прем’єр-міністр України перевірили «АвтоКрАЗ»

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Посадовці ознайомилися з продукцією військового призначення, що виготовляється підприємством, та оглянули потужності основного виробництва

Сьогодні, 18 травня, Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський разом з Міністром оборони України Андрієм Тараном відвідали з робочим візитом ПрАТ «АвтоКрАЗ». Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.





Посадовці ознайомилися з продукцією військового призначення, що виготовляється підприємством, та оглянули потужності основного виробництва.





За словами Олега Уруського основною метою візиту стало обговорення з керівництвом заводу, головами Кременчуцької районної та Полтавської обласної держадміністрацій Олегом Лєдніком і Олегом Синєгубовим проблемної ситуації, що склалася довкола цього стратегічного вітчизняного виробника вантажних автомобілів.





- Наразі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає пул активів «Дельта банку» і банку «Фінанси та кредит», що зараз проходять процедуру ліквідації. Основну частину лоту становлять борги саме групи «АвтоКрАЗ» – ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод». Ця ситуація впливає на процес оборонних закупівель, – зазначив Віце-прем’єр-міністр України.









За словами Олега Уруського, з боку військових існує низка питань до якості техніки, що випускається підприємством.



