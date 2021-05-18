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Міністр оборони та Віце-прем’єр-міністр України перевірили «АвтоКрАЗ»

Сьогодні, 14:49 Переглядів: 1 637 Коментарів: 4

 

Посадовці ознайомилися з продукцією військового призначення, що виготовляється підприємством, та оглянули потужності основного виробництва

Сьогодні, 18 травня, Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський разом з Міністром оборони України Андрієм Тараном відвідали з робочим візитом ПрАТ «АвтоКрАЗ». Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. 


Посадовці ознайомилися з продукцією військового призначення, що виготовляється підприємством, та оглянули потужності основного виробництва.


За словами Олега Уруського основною метою візиту стало обговорення з керівництвом заводу, головами Кременчуцької районної та Полтавської обласної держадміністрацій Олегом Лєдніком і Олегом Синєгубовим проблемної ситуації, що склалася довкола цього стратегічного вітчизняного виробника вантажних автомобілів.


- Наразі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає пул активів «Дельта банку» і банку «Фінанси та кредит», що зараз проходять процедуру ліквідації. Основну частину лоту становлять борги саме групи «АвтоКрАЗ» – ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод». Ця ситуація впливає на процес оборонних закупівель, – зазначив Віце-прем’єр-міністр України.


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За словами Олега Уруського, з боку військових існує низка питань до якості техніки, що випускається підприємством.


- Як наслідок, у Збройних Силах України доводиться спостерігати зростання кількості вантажівок іноземного виробництва, ухвалюються рішення щодо розміщення ряду нових зразків озброєння не на вітчизняному шасі. Своєю чергою ПрАТ «АвтоКрАЗ» наголошує на потребі збільшити оборонне замовлення та на ритмічності оплати за виготовлену продукцію, – сказав очільник Мінстратегпрому.
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Автор: Альона Душенко
Теги: КрАЗ Міністерство оборони АвтоКрАЗ
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Коментарі: 4

3 037
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:12

Почалось...раніше тре було гроши вкладать в підприємство, бо робити техніку на станках военних років, це якось не тойво...


17 0
108
Sanay:
Сьогодні, 16:13

Сколько можно ознайомлюватися з продукцией КРАЗА? 

 

Приедут, ознайомляться и уедут, цырк еще тот))))


10 0
44
Werty:
Сьогодні, 16:27

и что?


3 0
3 037
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:35

Цитата: Sanay
ознайомляться и уедут,
не, ещё бывает наобещают госзаказов, как бубочка, но толку от этого никакого для завода, а лохторат видосик посмотрел , в ладоши похлопал и забыл, бо память как у рыбы.


8 1

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