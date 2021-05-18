Про єдиний тариф на поховання у Кременчуці не йдеться: причина смерті має значення

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 654 Коментарів: 3

З’ясовували, чи є вартість поховання небіжчиків, які померли внаслідок COVID-19, економічно обґрунтованою

18 травня у приміщенні виконкому відбулося засідання депутатської комісії з соціального захисту населення, захисту прав ветеранів війни та учасників бойових дій, охорони здоров’я, материнства і дитинства. Депутати обговорили питання завищеної вартості поховання для людей, які загинули внаслідок коронавірусної хвороби.





Зокрема, до Лариси Гориславець звернулись виборці з приводу тарифів на поховання осіб, які хворіли на COVID-19 у Кременчуці.





На думку людей, ціни для небіжчиків, які померли внаслідок перенесеного COVID-19, значно відрізняються від цін для померлих з інших причин. Приміром, катафалк в першому випадку обійдеться 1772 гривень, в другому – 1163 гривень. Перенесення труни родичам людини, яка померла від COVID, теж обійдеться майже на 1000 гривень дорожче.









Пані Лариса писала звернення на СКРП, ходила туди особисто, але не дочекалася ніякої реакції від підприємства. Саме тому вона вирішила звернутись до депутатів:





- Єдина відповідь, яку я отримала від СКРП була на кшталт «це питання не стосується діяльності депутата». Під час візиту на підприємство спілкуватися зі мною відмовились. Тому, колеги, закликаю вас розібратися з тарифами, адже вартість поховання людей, які померли від COVID-19, завищена.





Секретар міськради Юрій Гриценко запитав, на якій підставі можна називати тарифи завищеними, адже ніякого аналізу вартості не проводилось.





Пані Гориславець відповіла, що депутати обов'язково мають дослідити це питання і пояснити кременчужанам, чи є прайс СКРП економічно обґрунтованим.